Riparte sulle note di Gigi Finizio la nuova stagione del Teatro di Varese

Ai nastri di partenza la nuova stagione del Teatro di Varese, la seconda curata dalla AD Management di Alessandro De Luigi con la Direzione di Filippo De Sanctis. Il primo appuntamento di stagione è per sabato 8 ottobre, alle 21, con Gigi Finizio e una tappa “Io Torno Live Tour 2022”.

Due ore in compagnia del cantante napoletano per un concerto che ripercorre i suoi grandi successi, fino all’ultimo lavoro discografico con l’album “Io torno parte 2”. Nato nel Rione Sanità, iniziò a cantare all’età di 7 anni con le canzoni di Sergio Bruni e all’età di 9 anni superò brillantemente l’esame SIAE, debuttando nel 1974 con l’album “For’a scola”, seguiti da “Dint’o culleggio”, “Prime esperienze” e “Azzurro azzurro”. È considerato da “Nino D’Angelo” una delle più belle voci partenopee.

Sarà il primo spettacolo per la nuova stagione del Teatro di Varese che durante tutto l’anno offrirà spettacoli di musica, comicità, danza, musical, prosa (questa sezione è in collaborazione con il Comune di Varese ) ed una novità per i bambini che prevede una serie di spettacoli per “i piccoli sognatori”.

LA NUOVA STAGIONE DEL TEATRO DI VARESE

La nuova stagione teatrale del Teatro di Varese sarà “una stagione da sogno”, citiamo alcuni dei nomi tra artisti e spettacoli: da Gigi Finizio al balletto Notre Dame De Paris, dai Legnanesi a Gigi D’alessio, dai musical “Forza Venite Gente” e “Mamma mia!” a Battisti “la storia” tributo, ed ancora PFM, Massimo Ranieri, il balletto “Lo Schiaccianoci”, Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi, Paolo Migone, Maurizio Battista, Gioele Dix, Uccio De Santis, dal musical “Pretty Woman” a Teresa Mannino, Giampiero Ingrassia, Dodi Battaglia, Ornella Muti, Alessandro Siani, da Andrea Scanzi e Gianluca Di Febo a Remo Girone, da Andrea Pucci a Paolo Cevoli, Arturo Brachetti, il musical firmato Red Canzian, Max Angioni, Giovanni Cacioppo, da Corrado Tedeschi e Martina Colombari a Eugenio Finardi, Vittorio Sgarbi, Giuseppe Giacobazzi, Erix Logan, da Chiara Francini e Alessandro Federico a Billy Elliot il musical ed ancora il concerto Gospel Eric Waddell & Abudant Life Singers, Claudio Baglioni, Federico Palmaroli con il Furano Saxophone Quartet, Vlad Dracula, Van Gogh Cafe’, Federico Moccia e tanti altri spettacoli tra cui anche uno speciale 31 dicembre insieme all’amatissimo Angelo Pisani.

Il Teatro di Varese diventa anche TEATRO DEI PICCOLI SOGNATORI con alcuni tra gli spettacoli più desiderati dal pubblico più giovane, tra cui Peppa Pig, Raperonzolo il canto del crescere, il musical Bentornato Babbo Natale, I Muffins Fiabe in concerto, Becco di Rame, il musical Malefica e la bella addormentata nel bosco, il family show Le Mille Bolle Magiche, Peter Pan e Wendy, il musical I Malefici, Il Gruffalo’, il musical rock La Spada nella Roccia ed altri divertenti appuntamenti.

DUE SERATE DI INAUGURAZIONE

Quest’anno il teatro inaugurerà con un grande evento che si svilupperà in 2 appuntamenti, un regalo per il pubblico e la città che potrà partecipare gratuitamente: giovedì 13 ottobre, alle ore 21.30, serata di Gala in cui sul palco si alterneranno grandi ospiti protagonisti della stagione 2022/23 e SABATO 15 OTTOBRE alle 16.00 la novità dedicata ai bambini, un pomeriggio dedicato ai piccoli sognatori con una animazione teatrale a cura della Piccola Compagnia Instabile di Liliana Maffei e Arianna Talamona, durante la quale verra’ raccontato il cartellone teatrale degli spettacoli dedicati ai bambini. In chiusura verra’ offerta una merenda a tutti i bimbi presenti.

L’ingresso, libero e gratuito per il 13 e 15 ottobre, sarà possibile, fino ad esaurimento posti, solo ritirando il biglietto recandosi presso

la biglietteria del Teatro negli orari di apertura a partire dall’1 ottobre. www.teatrodivarese.com telefono 0332482665 (solo per informazioni).