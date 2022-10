Una nuova raccolta per trasformare l’edificio abbandonato di Largo Flaiano a Varese in un “Faro”

Fondazione Giacomo Ascoli lancia una nuova campagna di raccolta fondi per realizzare Il Faro, un approdo sicuro per chi si prende cura dei bambini dell’Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Del Ponte: accoglierà medici, ricercatori, associazioni e soprattutto darà casa alle famiglie dei piccoli cavalieri coraggiosi che combattono ogni giorno contro la malattia. Perché avere la famiglia riunita durante le cure significa rendere più potente la medicina di cui ogni bambino ha bisogno: l’amore della sua famiglia.

Da quando è nata nel 2006, Fondazione Giacomo Ascoli ha sempre lavorato per portare le migliori cure oncoematologiche pediatriche a Varese, investendo in ricerca e strutture: «Negli anni l’Oncoeatologia pediatrica di Varese è diventata un centro di eccellenza – afferma Marco Ascoli, presidente della Fondazione e papà di Giacomo, scomparso a 12 anni per un linfoma non Hodgkin – Al Del Ponte ci saranno presto 3 nuove camere protette per le lunghe degenze per i bambini più fragili, ancora oggi costretti a trasferimenti in ospedali lontani. Da qui la nuova sfida della Fondazione: Il Faro».

Il progetto è già partito: Fondazione Giacomo Ascoli, con le primissime donazioni, ha acquistato l’immobile fatiscente di Largo Flaiano per ristrutturarlo su progetto di Elena Brusa Pasqué. I lavori sono partiti a dicembre: dal degrado attuale nascerà un edificio accogliente ed elegante all’ingresso della città, a metà strada tra i due ospedali: Il Faro, portatore di luce e speranza, un approdo sicuro per chi affronta le tempeste più buie.

Il Faro è un sogno che ha bisogno dell’aiuto di tutti per diventare realtà: «Immagina cosa significa essere un piccolo cavaliere che ogni giorno deve combattere contro un nemico molto più grande di lui – spiega Max Laudadio nel video di lancio del crowdfunding -. Ora immagina un vero cavaliere, come il capitano della Pallacanestro Varese Giancarlo Ferrero, che si schiera al suo fianco. Insieme tutto è più facile. Schierati al fianco dei nostri piccoli cavalieri: diventa Cavaliere del Faro anche tu». Ad ogni donazione per il progetto Il Faro corrisponde un’investitura simbolica per amici, scudieri, guardiani o cavalieri del Faro e qualche piccolo segno di riconoscimento portatore di speranza, coraggio e benessere.

L’obiettivo da raggiungere è alto, ma con l’aiuto di tutti ce la faremo. Scopri qui come diventare Cavaliere del Faro: https://ilfaro.fondazionegiacomoascoli.it/.