Beppe Sannino, la nuova avventura con il FC Paradiso e un esordio pirotecnico

Negli ultimi anni la carriera di Beppe Sannino è stata caratterizzata dalla valigia sempre pronta: accanto a una serie di “tappe” italiane l’allenatore che riportò il Varese in Serie B ha aggiunto passaggi più o meno lunghi in Grecia, Ungheria e addirittura Libia. Quest’anno Sannino aveva deciso di ricominciare dalla sua regione d’origine, la Campania, sulla panchina della Nocerina ma la sua permanenza è durata poche settimane.

Mister “Fun Cool” – ricordate la maglietta-feticcio indossata a Varese? – ha infatti lasciato il club di Nocera dopo aver rescisso consensualmente il contratto e ha deciso di tornare “a casa”, valicando di pochi chilometri il confine con la Svizzera. Ha infatti accettato di allenare il Football Club Paradiso, squadra luganese che milita nella Prima Lega rossocrociata, l’equivalente della Serie C.

I biancoverdi avevano “perso” il loro tecnico, l’ex Caronnese Roberto Gatti, tornato ad allenare il Sant’Angelo con cui centrò una promozione dall’Eccellenza alla Serie D. Il presidente del Paradiso, Antonio Caggiano, si è così “fiondato” su un nome importante al di qua del confine chiamando Sannino, il quale ha esordito domenica con una vittoria. 3-2 in trasferta per la formazione ticinese sul campo dei sangallesi del Gossau. Un successo pirotecnico: sotto 2-0 sino all’81’ la squadra di Sannino ha trovato tre reti nel finale di gara con Italo, Piazza e Rossini quest’ultimo in pieno recupero. Insomma, con il Beppe non ci si annoia mai.