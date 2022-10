Botte in piazza Castello a Locarno, arrestati due giovani italiani

Sono giunta a conclusione con due arresti le indagini della Polizia cantonale per individuare gli autori della lite avvenuta nella notte tra il 7 e l’8 ottobre all’interno della rotonda di piazza Castello a Locarno.

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che sono stati identificati e arrestati un 23enne cittadino italiano e marocchino e un 22enne cittadino italiano, entrambi dimoranti nel Locarnese.

Il fermo è stato effettuato in territorio di Minusio nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Polizia cantonale. Le ipotesi di reato nei confronti delle persone fermate sono al momento quelle di aggressione e rissa. Sono in corso accertamenti per chiarire ragioni, dinamica e responsabilità di quanto avvenuto nonché per identificare le altre persone coinvolte.