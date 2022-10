Erano di Busto Arsizio le due vittime travolte dal treno a Giussago

Li avevano visto passeggiare sulla ferrovia poco prima della tragedia: sono morti così Heros Gobbi, 47 anni, e la compagna Patrizia Libutti di 45, che si erano trasferiti nel Pavese qualche mese fa da Busto Arsizio: sono stati travolti da un treno venerdì sera a Giussago, in provincia di Pavia.

Da una prima ricostruzione la coppia di conviventi era a passeggio col loro cane quando il convoglio è sopraggiunto e non ha lasciato loro scampo: sono morti sul colpo. Come riporta il Corriere della sera, allp’arrivo dei soccorritori sul posto uno dei dei corpi si trovava sotto alla motrice mentre l’altro è stato sbalzato per diversi metri.

La coppia si era trasferita ad agosto a Giussago, paese di 5 mila abitanti nella parte settentrionale della provincia di Pavia.

Il fatto è avvenuto venerdì sera attorno alle 18.40 non distante dalla frazione di Moriago, dove la coppia viveva. Sul posto dopo l’allarme i carabinieri di Pavia, Polfer e 118: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.