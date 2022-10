Cede un tratto di strada in via XX Settembre a Busto Arsizio

Cede l’asfalto in via XX Settembre all’altezza dei nuovi campi dell’Antoniana a Busto Arsizio. Il cedimento, iniziato nei giorni scorsi, si è allargato al punto da diventare pericoloso per gli automobilisti. Questa mattina, martedì, è stato segnalato a Polizia Locale che è intervenuta insieme ad Agesp Attività Strumentali per valutare l’entità del problema e transennare il tratto.

Proprio su quella porzione di strada, che arriva fino al benzinaio, erano stati eseguiti lavori durante la scorsa estate per il rifacimento del tratto fognario che scorre sotto l’arteria che unisce Busto Arsizio e Castellanza. Il lavoro di copertura e asfaltatura, che sembrava potesse essere provvisorio, ha peggiorato sensibilmente le condizioni del manto stradale fino al cedimento di oggi.