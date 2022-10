I Coldplay live al cinema, da Buenos Aires

I Coldplay live al cinema: un evento speciale del tour Music of the Spheres che porterà le immagini dell’esibizionedal vivo dallo Stadio River Plate di Buenos Aires ai cinema nel mondo, tra cui quelli del Varesotto e dell’Alto Milanese.

Coldplay. Music of the Spheres. Live Broadcast from Buenos Aires è in programma il 29 ottobre alle ore 16.30 e in replica alle ore 20.00.

Tra i cinema aderenti ci sono il Prealpi di Saronno, il Cinelandia di Gallarate, il Garden di Gavirate, The Space a Cerro Maggiore.

L’evento offrirà ai fan di tutto il mondo la possibilità di assistere all’acclamato concerto dal vivo dei Coldplay, che ha ottenuto recensioni entusiastiche da parte di fan e critici: The Guardian l’ha definito “genuinamente sbalorditivo”, il New York Post ha parlato di “una serata da libri di storia” e il Glasgow Evening Times l’ha definito “il più grande spettacolo sulla Terra”.