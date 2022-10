Colpo a Varese al ristorante “Da Annetta“, ferito il proprietario, indagini in corso

Il furto che si trasforma in rapina nella notte al ristorante Da Annetta, a Capolago, quartiere periferico di Varese. Dalle prime informazioni alcuni malviventi sono entrati in azione nel ristorante e il proprietario accortosi del furto in atto è stato aggredito ed è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenute le Volanti della questura e successivamente anche personale della squadra Mobile che sta eseguendo accertamenti. Sembra che il commando composto da più persone sia riuscito a rubare la cassaforte presente nel locale.

Immediata la presa di posizione dei residenti non appena la notizia ha cominciato a filtrare nel quartiere. il consigliere comunale di minoranza Domenico Esposito che vive e Cartabbia chiede più attenzione da parte delle forze dell’ordine, «che fanno il possibile», e per questo anche «maggiore attenzione da parte dei cittadini».

«Vorrei organizzare un incontro col nuovo comandante coi vigili per fare il punto sulla sicurezza a Capolago e rinnovo l’appello ai cittadini di stare in allerta perché ultimamente si segnalano diversi furti nella zona».

Sebbene il fattto sembra sia accaduto nel cuore della notte, ancora questa mattina si vedevano diverse auto della polizia di stato presenti sul posto per gli accertamenti e le3 indagini, fatto che non è passato inosservato agli automobilisti in transito e ai residenti. Il ristorante si trova in via Fè nel quartiere di Capolago lungo una via di snodo del traffico che dalla rotatoria di Capolago consente di raggiungere diverse provinciali e di entrare a Varese lungo la via Tasso che porta verso la zona Gasparotto e da lì’ in autostrada.