Dal lavoro allo sport: ai Giardini di Varese il Villaggio della sicurezza

Prosegue ai Giardini Estensi di Varese, con un buon successo di pubblico, l’iniziativa “Il Villaggio della sicurezza”. All’interno dell’area è stato allestito un percorso educazionale, dimostrativo ed espositivo sul tema della Sicurezza costituito principalmente da 6 aree tematiche a rappresentare in un unico momento, e luogo, i 6 settori “focus” in cui la Sicurezza è un principio fondamentale e cioè: Lavoro, Strada, Casa, Scuola, Sport e Tempo Libero.

Il progetto promosso da AIME, Associazione Imprenditori Europei, denominato “FACCIAMOLO IN SICUREZZA”, è un progetto unico nel suo genere ed ha come obiettivo il poter accrescere percezioni, conoscenze e competenze utili per avere una maggior consapevolezza dei rischi di infortunio che si corrono nella quotidianità della propria vita.

Nelle 6 aree tematiche si stanno svolgendo ogni giorno una serie di attività finalizzate a promuovere la “Cultura della Sicurezza” coinvolgendo per la prima volta tutte le realtà interessate a questo tema: istituzioni, enti, forze dell’ordine, forze di sicurezza del territorio e del soccorso, associazioni professionali e sportive, aziende che operano nel settore della Sicurezza.

Scolaresche e studenti accompagnati dagli insegnanti dei propri istituti da martedì mattina stanno partecipando con grande interesse all’evento, tanto da averne dovuto limitare le richieste di partecipazione e decretando così la bontà dell’iniziativa ancor prima della sua chiusura nel week end. Hanno gia visitato il villaggio piu di 3700 studenti e sono oltre 5000 le persone che hanno avuto modo di attraversare il villaggio. Un grande sforzo organizzativo con mesi di preparazione e di impegno da parte di Aime e di Liberacomm, la società varesina che ha dato vita e organizzato questa prima edizione della manifestazione, che vede protagonisti ogni giorno Protezione Civile, Polizia Stradale, Polizia Locale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Croce Rossa italiana, AREU 118, ATS Insubria, ASST Valle Olona, Ufficio Territoriale Scolastico, ACI, CONI, Ordine degli Architetti e tanti altri.

Anche le maggiori cariche degli enti patrocinatori non hanno mancato la visita, tra loro anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e il prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello.