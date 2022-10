I dipendenti di McDonald’s ripuliscono due aree a Varese e Malnate: raccolto un quintale di rifiuti

È di quasi un quintale la raccolta di rifiuti effettuato dai dipendenti dei McDonald’s di Varese e Malnate che nei giorni scorsi (lunedì 10 e mercoledì 12 ottobre) sono stati coinvolti nell’iniziativa “Le giornate insieme a te per l’ambiente” organizzata anche a livello locale dalla più famosa catena di fast food presente in Italia.

I 40 volontari hanno riempito 25 sacchi di rifiuti, pari per la precisione a 93 chilogrammi, abbandonati nell’ambiente in alcune aree di Varese (la zona di Masnago dove ha sede un ristorante) e Malnate che sono state così ripulite e riqualificate.

Sul territorio nazionale “Le giornate insieme a te per l’ambiente” hanno registrato 100 diverse tappe, il coinvolgimento di circa 4mila volontari e la raccolta di oltre 15 tonnellate di rifiuti; sono nate alcuni anni fa e sono state volute da McDondald’s nell’ambito di un percorso per la transizione ecologica di cui fanno parte anche le attività di riciclo avviate nei ristoranti.

Nello stesso progetto rientrano per esempio l’eliminazione della plastica monouso in favore di materiali più sostenibili, l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata, la collaborazione con Comieco per lo sviluppo di un nuovo sistema per garantire la riciclabilità del packaging in carta e la campagna di sensibilizzazione sulle corrette modalità di raccolta dei rifiuti rivolta ai consumatori nei ristoranti. Attraverso questa iniziativa, la catena nata negli USA intende anche sottolineare la vicinanza ai territori in cui opera.