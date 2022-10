FdI Luino “perplessi“ per la rinuncia di Frigerio al cda del Monsignor Comi

Fratelli d’Italia di Luino, che sabato aveva dato l’anticipazione della nomina di Alberto Frigerio quale delegato della parrocchia di Luino a ricoprire la carica nel cda della Fondazione Monsignor Comi, chiede la pubblicazione della nota che segue nella quale avvisa della rinuncia di Alberto Frigerio alla carica di consigliere e attacca politicamente l’amministrazione retta da Enrico Bianchi. Il sindaco di Luino domani, giovedì, completerà le nomine nel cda della Fondazione di designazione comunale dopo quelle avvenute nella serata di martedì da parte dei sindaci del circondario.

La rinuncia di Alberto Frigerio alla carica di consigliere del Comi ci ha lasciato perplessi. Frigerio è un signore e non ammetterà mai che la sua rinuncia sia stata dovuta ad una clamorosa quanto grave ingerenza da parte del Comune nelle decisioni della Parrocchia. Una cosa del genere non si era mai vista.

Non credevamo che la smania di potere della sinistra arrivasse a tanto. Ne prendiamo atto. Comunque siamo arrivati a metà del mandato amministrativo e tra poco più di due anni si tornerà al voto anche a Luino. Finirà quindi l’avventura di questa giunta, il cui ‘non operato’ ha fatto regredire la città da tutti i punti di vista. Zero opere pubbliche, poca manutenzione, zero cinema, poca cultura. Due panchine, una rossa e una rosa. Tanta smania di potere.

Nicola Cerinotti Circolo Fdi di Luino