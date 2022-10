Una festa ad Azzate per presentare il restauro delle tele di Callisto Piazza

Una giornata tra festa e cultura: è quella organizzata dall’associazione l’Alveare di Buguggiate domenica 16 ottobre e che si svolgerà a Villa Mazzocchi ad Azzate, in piazza Giovanni XXIII.

Sarà l’occasione per stare insieme, mangiare, conoscere alcune associazioni ma soprattutto per fare il punto sul restauro delle tele cinquecentesche di Callisto Piazza.

“Il progetto di restauro e valorizzazione è promosso dall’associazione L’Alveare di Buguggiate, un’organizzazione di volontariato attiva sul territorio dal 2016 che tutela l’ambiente e valorizza le sue risorse naturali, artistiche, storiche e culturali – spiega la presidente Ilaria Mai- . L’associazione, infatti, cerca di sensibilizzare sui temi del riciclo e del riuso, sull’acquisto di capi vintage e sul consumo di proteine vegetali per ridurre gli sprechi e gli impatti ambientali. Il ricavato di questi acquisti è finalizzato alla conservazione dei beni artistici del territorio e alla solidarietà sul territorio. Lo abbiamo fatto in passato con le tele che rappresentavano i Misteri del Santo Rosario , ora è il momento di presentare il restauro terminato delle opere di Callisto Piazza”.

Questo il programma della giornata: Ore 11 messa, Ore 12 Aperitivo solidale, ore 12.30 Pasta & Fagioli e punto ristoro per tutto il giorno, ore 13.30 le associazioni si presentano, ore 14.30 Angeli a 4 zampe: un sogno nel cassetto, ore 15 AFTER xzed spunti di riflessione da un romanzo dispotico/generazionale, ore 16 “Ruote nella Storia” passerella di auto d’epoca a cura di ACI Varese. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo

LE TAVOLETTE CINQUECENTESCHE

Le tavolette, olio su tavola, sono di piccole dimensioni: 53,5 cm x 31,5.

I lavori di restauro delle due tavolette risalenti al XVI secolo rinvenute all’interno della Chiesa Parrocchiale di Azzate, sono partiti il 18 marzo 2022.

Pur non conoscendo con certezza il soggetto e la provenienza, si ipotizza che le due tavolette facciano parte della perduta cornice nella quale era inserita la pala d’altare dipinta nel 1542 e firmata da Callisto Piazza, pittore rinascimentale originario di Lodi, ma attivo anche nella Lombardia orientale e a Milano. Le opere restaurate facevano forse parte dell’unico lavoro certamente attribuito a Piazza nel territorio della provincia di Varese. Le fonti relative al soggetto rappresentato si sono rivelate contraddittorie, ma proprio grazie all’opera di restauro potranno emergere più informazioni, quali la destinazione originaria.

Le tavolette confluiranno nella mostra che sarà allestita al Castello di Masnago a Varese dal 26 novembre al 26 marzo e che vedrà coinvolte tutte le opere restaurate nel Varesotto grazie al bando “Tesori nascosti”.

“I nostri ringraziamenti sono rivolti a tutti coloro che, in modi diversi, hanno reso possibile organizzare questa giornata evento – conclude la presidente dell’Alveare Ilaria mai -: Don Cesare parroco della nostra comunità pastorale, la Fondazione comunitaria del Varesotto, l’amministrazione comunale e la polizia locale di Azzate, il club Aci storico, l’ANCarabinieri, la pro loco Buguggiate, Obiettivo verde, le associazioni presenti, lo scrittore Daniele Prete, tutti i collaboratori volontari e coloro che decideranno dì venirci a trovare”.