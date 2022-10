Furto in abitazione, due minorenni in manette

Due giovanissime colte in flagranza di reato a rubare in una casa a Varese. Le hanno sorprese gli agenti della Polizia di Stato lo scorso 6 ottobre e le hanno arrestate: l’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un cittadino che ha segnalato i movimenti sospetti al 112.

Le responsabili, due ragazze minorenni, di etnia rom, sono state sorprese grazie al sistema di videosorveglianza installato nell’abitazione: le telecamere le hanno riprese mentre rovistavano nei cassetti e in casa.

Gli Agenti, dopo aver bloccato le vie di fuga, hanno intercettato le due giovani ladre mentre scendevano le scale. Le due venivano quindi bloccate e dal controllo delle borse in loro possesso venivano recuperate alcune giacche rubate poco prima, due cacciaviti utilizzati per scardinare la serratura della porta d’ingresso dell’appartamento ed il nottolino della stessa.

Entrambe prive di qualsiasi documento valido per l’identificazione, le due ragazze tentavano di evitare l’arresto dichiarando di essere nomadi, senza fissa dimora, e poco più che tredicenni, particolare poco credibile in considerazione del loro aspetto fisico.

Al fine di accertare con maggiore sicurezza la loro età, entrambe venivano sottoposte ad esame radiologico grazie al quale emergeva che, seppur minorenni, la loro età ossea corrispondeva a 16 anni per l’una e 17 anni per l’altra. Nel frattempo, gli ulteriori accertamenti hanno consentito di rilevare, inoltre, diverse denunce a loro carico proprio per reati contro il patrimonio.

Nel corso dell’attività di polizia, alle stesse veniva contestato anche un tentativo di furto in abitazione segnalato, nel corso della stessa mattinata, da un residente nel rione di Giubiano che le ha riconosciute come le due persone da lui sorprese ad armeggiare in prossimità della porta di ingresso del suo appartamento.

Alla luce di quanto emerso le due giovani nomadi sono state tratte in arresto per il reato di furto in abitazione in concorso tra loro e denunciate in stato di libertà per il reato di tentato furto in abitazione in concorso, false dichiarazioni sulla propria identità, porto di oggetti atti ad offendere.

Il Questore di Varese Michele Morelli si è complimentato con gli agenti che hanno operato (nella foto).