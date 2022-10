Gavirate Corsi cerca idee: fino all’11 novembre è possibile presentare proposte

Il Comune di Gavirate cerca idee. È l’invito a presentare corsi o laboratori da proporre alla cittadinanza. La ricerca è finalizzata a creare un’offerta per chi abbia voglia di conoscere, imparare o, magari semplicemente socializzare.

La Giunta Comunale di Gavirate, invita a presentare corsi, laboratori o iniziative culturali che potranno essere ospitati presso la Biblioteca Comunale ed in altri spazi comunali disponibili, volendo incentivare attività a favore dei cittadini che valorizzino le esperienze della vita associativa e del tempo libero e creino reti interpersonali e sociali tra persone che appartengono anche a generazioni e/o culture diverse.

Non sono previste spese a carico del Comune per l’organizzazione delle suddette attività e l’organizzatore verserà al Comune una quota oraria di affitto per l’utilizzo dei locali stabilita annualmente dalla Giunta.

Il Comune si impegna a predisporre e a pubblicizzare il programma dei corsi. L’organizzatore riscuoterà direttamente e in autonomia le quote di partecipazione degli iscritti.

Ogni soggetto interessato potrà proporre un numero massimo di 2 corsi e/o laboratori. Potranno essere proposti corsi e/o laboratori nei seguenti ambiti:

LINGUE STRANIERE

ARTE E CREATIVITÀ ARTISTICA

CULTURA GENERALE (a titolo esemplificativo: storia, psicologia, filosofia, letteratura, scienze)

INFORMATICA La proposta deve essere presentata compilando il modulo disponibile sul sito del Comune di Gavirate

Il termine ultimo per proporsi è venerdì 11 novembre.

Le proposte accolte saranno poi inserite nella programmazione annuale dei Corsi Gavirate 2022/2023

La valutazione delle proposte pervenute entro il termine indicato è affidata al funzionario Responsabile settore Servizi al Cittadino e alla Direttrice della Biblioteca nel rispetto dei seguenti criteri:

 Qualità dell’intervento

 Curriculum del docente

 Coerenza con gli indirizzi dell’Amministrazione

 Rapporto costi/partecipanti

 Idoneità della sede e delle strutture alla proposta anche in relazione alle norme in materia di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID 19

Dando priorità a proposte comunicate, nell’ordine:

 Da associazioni che collaborano con il Comune

 Da altre persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta

 Secondo l’ordine di presentazione delle domande

 A parità di qualità all’offerta economicamente più vantaggiosa per il cittadino Le domande andranno consegnate al Comune di Gavirate in una delle seguenti modalità: – direttamente all’Ufficio Protocollo o alla Biblioteca – via posta ordinaria: COMUNE DI GAVIRATE – PIAZZA MATTEOTTI, 8, 21026 GAVIRATE fermo restando che il Comune di Gavirate non sarà responsabile di eventuali ritardi postali – via PEC all’indirizzo info.comune.gavirate@pec.regione.lombardia.it