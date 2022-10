Gli European Master Games 2027 assegnati a Varese, Como e Lecco

Un nuovo evento sportivo di grande rilevanza dal punto di vista dell’accoglienza e del turismo arriverà a Varese. Sono gli European Master Games che si terranno nel 2027, una sorta di “piccola olimpiade” (sono anche suddivisi tra estivi e invernali) dedicata agli atleti master, ovvero per gli amatori over 30. (foto IMGA)

La candidatura sostenuta da Regione Lombardia coinvolge le città di Varese, Como e Lecco: questa mattina – lunedì 17 – è stata effettuata un’audizione davanti al board dell’ente che organizza i Giochi (a capo del board c’è il leggendario astista ucraino Sergej Bubka) e il verdetto è stato positivo.

La proposta “insubre” ha battuto quella di Lisbona e quindi i master di tutta Europa saranno protagonisti da queste parti tra il settembre e l’ottobre del 2027. Il prossimo passo sarà quello di “suddividere” i vari sport negli impianti delle tre città.

L’ultima edizione disputata fino a oggi è quella organizzata nel 2019 a Torino: in quel caso furono 7.500 gli atleti presenti, chiamati a gareggiare in ben 32 diverse discipline sportive. Nel 2023 invece gli EMG andranno in scena nella città finlandese di Tampere tra il 20 giugno e il 2 luglio.

La manifestazione è organizzata dalla IMGA – International Master Games Association – e ha preso il via nel 2008 a Malmoe in Svezia. Dal 2011 ha cadenza quadriennale (Lignano Sabbiadoro, Nizza e quindi Torino e Tampere) e ha un corrispettivo invernale che sarà a sua volta ospitato in Lombardia nel 2024 con Ponte di Legno località di riferimento.

