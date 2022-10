Incidente stradale a Varese in via Gasparotto, traffico in tilt

Incidente del traffico questa mattina, venerdì 14 ottobre in via Gasparotto a Varese dove si è verificato no scontro fra un’auto e una moto.

Il fatto è avvenuto attorno alle 7.30 e ha riguardato un uomo di 54 anni soccorso da un’ambulanza della croce rossa italiana.

Il ferito è stato soccorso e trasportato in pronto soccorso a Varese in codice verde. Sul posto hanno lavorato gli agenti della Polizia che hanno rilevato il sinistro che ha causato seri problemi di traffico con rallentamenti e code, vista l’ora di punta.