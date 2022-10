Jolanda Capriglia nuova presidente dell’Assemblea dei sindaci del Distretto di Sesto Calende

L’Assemblea dei sindaci del Distretto di Sesto Calende riunita martedì 11 ottobre in Sala Lucio Fontana a Comabbio ha eletto all’unanimità Jolanda Capriglia, assessore ai Servizi sociali di Sesto Calende, come nuova presidente. Ad affiancarla sarà il sindaco di Angera Alessandro Paladini Molgora in qualità di vice presidente.

L’Assemblea del Distretto ha la funzione di verificare l’applicazione della programmazione territoriale sanitaria e sociosanitaria di Asst Sette Laghi. Tra le sue prerogative ci sono anche quella di contribuire ai processi di integrazione delle attività sociosanitarie con gli interventi socioassistenziali, di formulare proposte e pareri tramite il Consiglio di rappresentanza dei sindaci, e di contribuire all’individuazione di potenziali progettazioni condivise per la programmazione sociale di zona.

Presidente e vicepresidente sono stati eletti tra i componenti dell’assemblea con votazione segreta, secondo il metodo del voto unico e ponderato in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata. Alle sedute dell’Assemblea partecipano senza diritto di voto anche i componenti della direzione di Asst, il presidente della Conferenza dei sindaci, il neoeletto Gian Luca Cavalluzzi, e il direttore di Distretto dell’Asst, la dottoressa Laura Cangelosi.