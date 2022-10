La 3SG Camelot di Gallarate cerca un direttore generale

La 3SG, l’azienda di servizi socio-sanitari del Comune di Gallarate, ha pubblicato un avviso per la ricerca di un nuovo direttore generale: la scadenza è il 2 novembre prossimo.

Tra i requisiti ci sono la laurea in discipline sociosanitarie o giuridiche, l’esperienza nella gestione economico-finanziaria, per almeno cinque anni come responsabile o dirigente in imprese pubbliche o private, l’età non superiore ai 55 anni (salvo benefici di Legge o se non si è già dipendenti dell’azienda).

L’incarico sarà triennale, a tempo pieno ed esclusivo.

Le informazioni complete sull’avviso e i requisiti si trovano qui.

Il direttore generale uscente è Caterina Putzu, che però ha ricoperto l’incarico per due mandati consecutivi e quindi, da statuto, non può essere riconfermata.

La 3SG è nota soprattutto per la Rsa Camelot, ma comprende diversi altri servizi come l’hospice, la comunità mamma-bambino, il nucleo Alzheimer, il servizio “Treno della memoria”.