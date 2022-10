La Openjobmetis vuole infiammare ancora Masnago, ma Trento è un cliente difficile

Messi i primi due punti in cassaforte in occasione dell’esordio in campionato contro Sassari, la Openjobmetis Varese vuole concedere il bis davanti al pubblico amico di Masnago nel match che vede i biancorossi opposti a Trento, dalle 17,35 di domenica 16 ottobre.

Il palazzetto si preannuncia pieno e caldo (quota 4mila dovrebbe essere superata) per la sfida alla Dolomiti Energia, cliente decisamente scomodo e fors’anche scottato da quel che avvenne l’anno passato quando la nuova Varese di Roijakkers vinse due partite nel giro di tre giorni stoppando la corsa dell’Aquila (allora era terza!) e prendendo la rincora verso la propria salvezza.

In estate i bianconeri sono riusciti a mantenere il pezzo più pregiato della loro collezione azzurra, Diego Flaccadori, e nel contempo hanno aggiunto un altro tassello tricolore di primaria importanza ottenendo dal Real Madrid il prestito di Matteo Spagnolo, fresco di scelta al draft NBA. Con un pacchetto italiano simile – anche l’eterno Toto Forray e Luca Conti, prodotto del vivaio – la squadra di Lele Molin si è poi potuta muovere bene tra gli stranieri con il ritorno in Italia di Drew Crawford e Trent Lockett, l’acquisto da Trieste di Andrej Grazulis e chiamando l’esperto Darion Atkins sotto i tabelloni.

La Varese di Brase, che ha dato ottima prova di sé nelle prime due partite stagionali, applicherà la solita ricetta per affrontare la Dolomiti Energia: corsa, tiri rapidi, graffi in difesa, con Matteo Librizzi pronto al rientro (era assente con Sassari, in panchina ma indisponibile a Brescia) per aumentare proprio l’intensità in retroguardia, anche sul portatore di palla. Che, sul fronte opposto, sarà proprio Spagnolo anche se il 18enne nato a Brindisi è a sua volta alla prima partita ufficiale in stagione a causa di guai muscolari che lo avevano tenuto ai box.

Le due squadre si conoscono già: a metà settembre si sono affrontate proprio a Trento nella finale del Memorial Brusinelli che andò alla squadra di Molin in rimonta dopo che Varese arrivò a +12. Ecco, appunto: proprio la gestione del vantaggio nei finali di partita è uno dei principali problemi che la squadra di Brase deve risolvere in questo momento per evitare di dover richiamare alla memoria la famosa “mucca di Nikolic”, quella che dopo aver dato un ottimo secchio di latte appena munto lo rovescia con un calcio.

RICORDIAMOCI DI…

Nelle prime due uscite non è stato certo tra i migliori in casa Varese ma Justin Reyes è in qualche modo legato a Trento. Lo scorso anno esordì in biancorosso proprio al palasport dei bianconeri con una prova che sorprese e scardinò la difesa dei padroni di casa: 17 punti con 7/8 al tiro e 7 rimbalzi in appena 15′ di utilizzo da parte di Roijakkers. Dopo due gare a 3,5 di media con tanti errori, se Justin tornasse a quella resa per Varese diventerebbe tutto più semplice.

