La scrittrice Sara Magnoli protagonista in bibiloteca a Bodio Lomnago

Continua il ciclo di appuntamenti organizzati dall’Associazione Amici di Filippo.Venerdì 7 ottobre alle ore 21 nella biblioteca comunale di Bodio Lomnago la scrittrice Sara Magnoli presenta i romanzi Dark Web, Fuori dal branco, Se è così che si muore.

Una serata all’insegna della riflessione sul mondo inquieto giovanile e adolescenziale. Coordina Roberta Lutato. Ingresso libero

Sara Magnoli vive in provincia di Varese in una casa ristrutturata che era il cinema della sua nonna. Giornalista, è laureata in lingue e letterature straniere moderne all’Università degli Studi di Milano. Con i suoi romanzi per ragazzi e per adulti ha vinto numerosi premi. Ha sempre avuto una passione per la scrittura e per le storie thriller e noir. Fin dalla prima elementare faceva il giornalino di classe e a dieci anni ha scritto il suo primo libro giallo, otto quaderni a righe scritti fitti fitti, con ben 150 personaggi che ancora possiede da qualche parte. Ha un marito, due figli, due gatti, Ofelia e Chewbecca.