Leggiuno e Sangiano unite dalla passione per i presepi

Un itinerario tra Leggiuno e Sangiano tra piccoli e grandi presepi, realizzati da cittadini, associazioni, scuole, gruppi, famiglie o da chi ne ha voglia. È questo quello che vorrebbero realizzare in vista delle prossime festività natalizie le associazioni di Leggiuno Lezedunum e gli Amici del Funtanin, coinvolgendo tutti coloro che hanno voglia.

Dopo la prima edizione dello scorso anno, a cui molti hanno aderito, infatti, le associazioni di Leggiuno hanno l’intenzione di creare una mappa che possa permettere a tutti di riscoprire il piccolo paese sotto al Monte Picuz, sotto l’incantesimo della magia del Natale. “Va bene qualsiasi tipologia di presepe, grande o piccolo, di qualsiasi materiale. Non esitate e sbizzarritevi!”, avvertono gli organizzatori a coloro che vogliono partecipare.

Rispetto allo scorso anno poi, ci sarà una novità perché le associazioni vogliono allargare gli itinerari oltre al territorio leggiunese, arrivando al comune di Sangiano. “E’ con molto piacere che annunciamo questa novità, frutto di una piacevole, proficua e sempre più frequente collaborazione con l’Amministrazione sangianese. Vi avvisiamo fin d’ora, in particolare gli amici sangianesi, per i quali sarà una novità, così che chiunque voglia partecipare possa iniziare ad organizzarsi – spiegano le associazioni di Leggiuno, rivolte al comune confinante. E continuano: “Presto comunicheremo nel dettaglio le modalità di iscrizione e tutte le informazioni inerenti all’inaugurazione dell’itinerario. Fin da ora vi anticipiamo che i presepi dovranno essere ultimati entro Venerdì 2 Dicembre 2022. Siamo già al lavoro, insieme alle Amministrazioni Comunali di Leggiuno e Sangiano che collaborano all’iniziativa, per fornirvi al più presto maggiori dettagli. Le mappe saranno poi disponibili sia sul territorio di Leggiuno che sul quello di Sangiano. Per maggiori informazioni, non esitate, nel frattempo, a contattarci all’indirizzo info@lezedunum.it oppure sui nostri canali social”.