Manuela Di Centa cittadina onoraria di Cunardo, ci sarà anche il presidente Fontana

Attilio Fontana, Presidente e Governatore di Regione Lombardia sarà presente al conferimento della cittadinanza onoraria cunardese a Manuela Di Centa. Ieri, l’ufficio di presidenza lombardo ha infatti confermato la presenza della massima carica politica regionale alla cerimonia di domenica 16 ottobre quando le istituzioni locali conferiranno il riconoscimento civico alla pluricampionessa olimpionica di sci nordico nell’ambito della Festa dello Sciatore.

Oltre al Governatore invitati alla cerimonia e alla successiva conferenza stampa, altri esponenti di spicco della politica locale e nazionale nonché rappresentati delle federazioni sportive e fondistiche.

«Per noi è un grande onore insignire Di Centa della cittadinanza cunardese. Manuela si è allenata sulla nostra pista e con noi ha un rapporto speciale». Le parole di Gian Antonino Gianantonio, presidente dello Sci Club: «La conferma della presenza del Governatore Fontana non può che accrescere il prestigio e l’importanza della giornata ma anche e soprattutto è un riconoscimento alla nostra attività come polo sportivo lombardo e alla nostra storia come club fondistico».