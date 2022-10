Mondo Sposi, quello che serve per il vostro matrimonio

Matrimonio in vista? Sabato 4 e domenica 5 novembre a MalpensaFiere di Busto Arsizio, è in programma Mondo Sposi, dove i futuri sposi potranno trovare tante idee e i migliori fornitori per organizzare il proprio matrimonio da favola.

Un appuntamento da non perdere, due giorni dedicati alle future coppie di sposi dove si potranno conoscere gli operatori del mondo wedding e i relativi servizi.

Cercate uno stile, un’idea, un dettaglio o semplicemente un consiglio? Visitate gli spazi per conoscere i fornitori e scegliere quelli più adatti al vostro giorno speciale; toccate con mano le proposte degli espositori e dissipate ogni dubbio insieme a loro.

Fotografi, videomakers, musicisti, ristoratori, agenti di viaggio, venditori di bomboniere, abiti nuziali, fioristi; lo storico evento sposi presso MalpensaFiere si presenta ricco di proposte e di curiosità.

E se per gli sposini sarà occasione per sognare il proprio giorno speciale, per gli stessi operatori del settore sarà l’occasione giusta per conoscersi e magari stringere nuove collaborazioni.

L’ingresso a Mondo Sposi è libero e gratuito e chi si registrerà sul sito internet ufficiale dell’evento riceverà un simpatico omaggio all’ingresso.

La fiera è aperta dalle 10.00 alle 19.30 con ampio parcheggio gratuito di fronte all’ingresso del polo fieristico.

Visitate la fiera per scoprire le novità del mondo wedding, non mancate.