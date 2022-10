Negozi chiusi mezz’ora prima: la proposta di Ascom a Varese per il risparmio energetico

La norma che lascia libero l’orario di chiusura per i negozi non verrà toccata, e in fondo già diversi esercenti la stavano già applicando: ma la proposta di Ascom resa pubblica questa mattina, 28 ottobre, ha già raccolto il favore del 95% dei commercianti contattati dall’associazione.

Una proposta molto semplice: dal prossimo 2 novembre chiudere i negozi mezz’ora prima, non più alle 19.30 ma alle 19. Naturalmente, è solo una proposta, e nessuno ne sarà obbligato: ma permette un importante risparmio su riscaldamento ed elettricità. Tanto efficace che, dei 50 commercianti interpellati dall’associazione, molti di loro non solo sono stati d’accordo con le proposte, ma hanno dichiarato di avere già messo in pratica questa proposta.

Non solo piccoli negozi, ma anche realtà più grandi: è di queste ultime ore la notizia che anche il Centro Commerciale le corti dal 2 novembre chiuderà alle 19. «Quello che stiamo registrando è un processo già in corso, che è stato solo ulteriormente velocizzato dal caro bollette e dal caro energia – spiega il fiduciario Ascom Varese Marco Parravicini – E’ anche un modo per non sovraccaricare i prezzi sul consumatore finale, mentre dal punto di vista del fatturato questa mezz’ora invece incide molto poco»

«Questa è una manovra collegata con il caro energia, ma dal punto di vista normativo rimane comunque la totale flessibilità – ha sottolineato l’assessore alle attività produttive Ivana Perusin – Andiamo verso il periodo natalizio, se dei commercianti volessero chiudere più tardi potrebbero tranquillamente, non saremo certo noi a dirgli cosa fare».