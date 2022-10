Una panchina rosa nella piazza di Bodio Lomnago

Sabato 8 ottobre alle ore 11 in piazza Benemerita arma dei carabinieri a Bodio Lomnago l’amministrazione comunale inaugurerà, insieme ad Andos Varese, una panchina Rosa. Un segno per mantenere alta l’attenzione nella prevenzione e nella lotta del tumore al seno. Un gesto per ricordare e sostenere la battaglia di quante combattono quotidianamente contro la malattia

E sempre sabato, dalle 9 alle 13, presso l’ambulatorio comunale in piazza Benemerita Arma dei Carabinieri verranno effettuate visite senologiche gratuite (non occorre la prescrizione medica).