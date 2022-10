Pizzoccherata benefica della Croce Rossa di Varese

Sabato 15 Ottobre, il Comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate della Croce Rossa Italiana, proporrà il tradizionale appuntamento con la “Pizzoccherata 2022”.

Sono state organizzate due modalità per sostenere il Comitato di Varese della C.R.I. anche attraverso questa golosa iniziativa:

In presenza presso la mesa della sede del Comitato C.R.I. di via Jean Henry Dunant, 2: sarà possibile prenotare fino a 100 posti a sedere che saranno disponibili nelle ampie sale della Mensa della sede, per consumare il menù da 25 euro (antipasto, pizzoccheri, bevande, dolce e caffè) ai tavoli riservati . L’orario di inizio della cena è alle ore 20:00 e la prenotazione è obbligatoria.

Asporto: in alternativa, sarà possibile prenotare le porzioni di pizzoccheri (15 euro cadauna) e ritirarle dalle ore 18:30 alle ore 19:30 presso la sede.

Il menù a base di antipasto, pinzocheri, bevande dolce e caffè costa 25 euro a persona ( capienza massima 100 persone), mentre quello d’asprto con pinzocheri e dolce costa 15 euro alla porzione, ritiro in sede a partire dalle ore 18.

La prenotazione è obbligatoria entro giovedì 13 ottobre: in entrambi i casi: eventi@crivarese.it oppure al cellulare 366 6454396.