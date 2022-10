Porte aperte alla Comerio Ercole di Busto Arsizio per l’open day

Oggi, sabato 8 ottobre, si terrà l’open day alla Comerio Ercole di Busto Arsizio (via Castellanza numero 100). Un’occasione di incontro per tutti i dipendenti ed ex dipendenti, collaboratori e famigliari, amici e soci dell’associazione “Noi della Ercole Comerio 1885”. ( nella foto: Riccardo Comerio, ceo dell’azienda, durante il Pmi day)

Una giornata all’insegna della festa e della condivisione che si aprirà alle 15 con un denso programma di attività ludico – sportive, tra cui: una staffetta (fast relay run) 4×100 e una crono bici (Fast cross bike). Sono previsti inoltre, un rinfresco con merenda e un aperitivo aperto a tutti i presenti e un’asta benefica, dove verranno battuti i pezzi di una forma di parmigiano, il cui ricavato andrà a sostenere una borsa di studio per le scuole che collaborano per l’iniziativa della commemorazione dei deportati della Comerio Ercole.

La giornata prevede per i più piccoli, dai due anni in avanti, anche il percorso dell’accademia dei minipompieri con tanto di diploma di Vigile e del fuoco. Un’iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione dell’associazione nazionale vigili del fuoco. Durante la giornata verrà inaugurato anche l’impianto fotovoltaico, appena completato, alla presenza del sindaco di Castellanza e con la benedizione dei frati.