A Porto Valtravaglia porte aperte all’accoglienza: l’Asilo Mariuccia si presenta con un Open day

L’evento della Fondazione per minori in difficoltà è dedicato alle Istituzioni, ai professionisti del terzo settore, agli assistenti sociali e a tutti coloro che operano per il Bene Comune

Fondazione Asilo Mariuccia ONLUS di Porto Valtravaglia martedì 4 ottobre, alle ore 11 presso Villa Rocchetti, apre le sue porte agli amministratori del territorio per far conoscere la realtà della comunità per minori e soprattutto le basi della sua filosofia pedagogica che l’ha resa famosa in tutta Italia.

In un’ottica educativa e di condivisione Fondazione Asilo Mariuccia, con i suoi 120 anni di storia, non ha mai perso la voglia di mettersi in gioco e di lanciare sfide verso il futuro, nel solco della grande tradizione pedagogica e filantropica che la contraddistingue.

Il polo di Porto Valtravaglia, dedicato agli adolescenti, si pone come un’oasi nel verde ai confini con la Svizzera in un territorio dove, negli anni, la Fondazione ha costruito collaborazioni e intese con la maggior parte degli enti locali. Una collaborazione che ha portato non solo a pianificare e realizzare progetti legati alla tutela e valorizzazione del territorio ma anche a proporre progetti su vasta scala dedicati ai bambini e alle famiglie. Un impegno nell’educazione che negli anni ha interessato centinaia di ragazzi, accolti durante momenti difficili della loro crescita. Ragazzi che, accompagnati da educatori professionisti, hanno condotto un cammino di riscatto personale, sociale e lavorativo.

Tanti i progetti proposti ancora dalla Fondazione: dalla creazione di nuove comunità destinate ai ragazzi e ai giovani, alla ristrutturazione della palestra e all’accoglimento del protocollo di intesa tra tribunale per i Minorenni, ordine degli avvocati della Lombardia e Centro per la Giustizia e i Minori. Un occhio anche alla natura e alla sostenibilità con il progetto per la costruzione di una serra idroponica e la sistemazione del bosco e del parco della comunità.

«Questo e molto altro è la comunità di Porto Valtravaglia che, come Fondazione Asilo Mariuccia, siamo fieri di mostrare e promuovere – fanno sapere dalla Fondazione -. Un bene comune vale solo se condiviso con chiunque ne ha bisogno. Fondazione Asilo Mariuccia Onlus è una realtà del terzo settore che accoglie mamme e bambini vittime di violenza o in difficoltà, minori con alle spalle gravi problematiche familiari e minori stranieri non accompagnati. Ogni giorno concentriamo le nostre forze per aiutare, accogliere, formare e reintegrare sul territorio i nostri ragazzi e le nostre mamme che hanno un passato difficile, un presente da affrontare ma un futuro pieno di speranze e di sogni».

PROGRAMMA

11:00 accoglienza e caffè di benvenuto

11:30 inizio speech – saluti del Presidente, Generale Camillo de Milato

11:45 Manuela Comi: presentazione del polo e i progetti di apertura al territorio

12:00 Emidio Musacchio: illustrazione del progetto pedagogico durante la visita delle strutture.

12:30 Angelo Bonfanti: il laboratorio di educazione al lavoro, crescere nel mondo con responsabilità e impegno ( visita alle serre e agli orti)

12:45 Thomas Parma: il futuro della comunità – 120 anni di storia e uno sguardo puntato verso il futuro (il bosco, le serre, la palestra e i progetti di lungo periodo)

13:00 rinfresco tutti insieme nella cornice naturalistica del Lago Maggiore