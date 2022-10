Il saluto della sindaca di Curiglia Nora Sahnane ad Ambrogio Rossi

La scomparsa di Ambrogio Rossi ha lasciato un segno profondo nella comunità dell’alto Varesotto. Sono tanti i commenti e le dediche – come quella fatta dal nostro direttore Marco Giovannelli – che con affetto lo descrivono come “un grande uomo”, «un uomo di servizio, amante della sua comunità e del bene comune» si legge in un post Facebook del sindaco di Germignaga Marco Fazio, che così continua: «E quando hai questo dentro, non conta più l’età, non contano i fastidi, le preoccupazioni, i problemi».

A ricordarlo, commossa, è anche l’attuale sindaca di Curiglia con Monteviasco Nora Sahnane, succeduta a Rossi nel 2019: «È stata una triste notizia per tutti noi. Ambrogio si è sempre prodigato nell’aiutare tutti, con ottimismo e dedizione. Da Sindaco, nonostante l’età, era tutti i giorni in Comune. Anche dopo, con gli Alpini, ha continuato a partecipare alle ricorrenze del Comune e della valle. Era una persona cortese e silenziosa, ma con una forza d’animo che lo ha portato ad affrontare con coraggio anche situazioni complicate e a volte dolorose».

I funerali si terranno sabato 15 ottobre alle ore 15:00 alla chiesa del paese.