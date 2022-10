Scontro e ribaltamento sul Sempione a Gallarate

Per cause da accertarsi, verso le ore 20.30 di lunedì 31 ottobre a Gallarate, sul Sempione, nel tratto verso Ronchi, due autovetture si sono scontrate.

Galleria fotografica Ribaltamento sul Sempione a Gallarate 4 di 5

Nell’impatto uno dei veicoli si è ribaltato sulla sede stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Busto/Gallarate con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali. Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Nello scontro sono state coinvolte tre persone, ma non risultano feriti gravi.