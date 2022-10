Sinergia tra Enti e professionisti per la legalità nel mondo del Lavoro

Gli oltre 300 iscritti dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese si sono riuniti in assemblea a Ville Ponti, nel pomeriggio di lunedì 24 ottobre per eleggere il nuovo Consiglio provinciale della categoria. Per la prima volta dopo 12 anni la presidente uscente, Vera Stigliano, non è tra i candidati e in lista non ci sono neppure i membri della segreteria uscente (Roberto Lucietto – tesoriere – e Paola Chiesa – segretario), segno di un’epoca che si chiude e di una nuova pronta ad aprirsi.

Il passaggio è stato seguito dal prefetto Salvatore Pasquariello, dal comandante della Guardia di Finanza di Varese, generale Crescenzo Sciaraffa e da provveditore provinciale Giuseppe Carcano, oltre che dal sindaco Davide Galimberti che hanno aperto con il loro contributo il momento formativo dell’assemblea, moderato dal direttore di Rete55 Matteo Inzaghi e intitolato “Etica e deontologia: un corollario a servizio della legalità”, cui hanno partecipato anche il consigliere nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Luca De Compadri, la Presidente dell’Ordine degli avvocati Elisabetta Brusa, Ignazio Leotta (Collegio Notarile Lombardia) ed Elena Brusa Pasquè (presidente dell’Ordine degli Architetti di Varese), il colonnello Gianluca Piasentin (comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri), oltre al presidente della Fondazione studi Cdl Rosario De Luca, in collegamento via web.

Particolarmente toccante l’intervento del commercialista Antonino Bartuccio, ex sindaco di Rizziconi (RC) che ha partecipato all’assemblea con la moglie, consulente del lavoro, e con la scorta con cui vive da 8 anni, dopo aver denunciato i tentativi della ‘ndrangheta di orientare le scelte politiche della sua amministrazione: «La mia è una famiglia normale che si è trovata a vivere sotto scorta, che no è proprio normale – ha detto – Ma se ho denunciato l’ho fatto innanzi tutto per loro, per i miei figli e perché era mio dovere, di sindaco e di cittadino». La sua esperienza è raccontata anche nell’opuscolo “Sui sedili posteriori – La nuova libertà”.

«Ringrazio tutti i relatori e le autorità presenti per la loro partecipazione alla nostra assemblea cui tengo particolarmente perché l’ultima per me come presidente provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro – ha detto la Presidente uscente Vera Stigliano – Il mio più grande desiderio era creare un momento sincero di conoscenza reciproca e confronto attorno al tema fondamentale della legalità, cui ho dedicato molte iniziative in questi 12 anni, nella convinzione che sia la base per una crescita non solo economica ma anche etica e di benessere per il nostro territorio. Spero che da qui possano proseguire e nascere in sinergia nuove iniziative su etica e legalità capaci di coinvolgere le scuole, le professioni, le istituzioni e quindi il futuro del mondo del lavoro.

L’assemblea è stata anche l’occasione per dare il ben venuto agli 11 nuovi iscritti all’Ordine dei Consulenti del lavoro di Varese: Gianluca Bianchi, Marzia Zanichelli, Riccardo Iorio, Giovanni Milani, Daniela Cristina Vendramin, Fabrizia Speroni, Novella Speroni, Eleonora Morosi, Elena Chinnici, Samuel Maria Montolan e Sabrina Ligato. Inoltre sono stati premiati per i traguardi raggiunti in carriera i cinquant’anni di attività di Giovanni Buratti e i 25 anni di attività di Fabio Millefanti, Lucia Morari e Sabrina Zorzetto.

Le votazioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale dei Cdl Varese sono terminate alle ore 19.

Il nuovo presidente sarà eletto durante la prima riunione del nuovo consiglio provinciale il prossimo 8 novembre.