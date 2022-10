Street Workout arriva a Castellanza

Il Format di Walking in Silent più famoso d’Italia approda Venerdì 14 Ottobre a Castellanza. Dopo il successo di Legnano, torna la voglia di percorrere le strade a ritmo di musica, accompagnati dai Masters che hanno fatto emozionare e motivare la città nelle scorse edizioni.

Il progetto Street Workout prevede finalità rivolte a tre componenti che si interfacciano sinergicamente al benessere dell’individuo: lucidità, fitness, culturale. Da un’esperienza decennale, l’associazione sportiva T.Academy20 con sede in Castellanza, vanta numerose manifestazioni sul territorio lombardo, tra cui Legnano, Milano, Gorla Maggiore e nazionale Roma, Torino. L’experience di questi anni ha portato il team organizzativo ad essere in grado di gestire in

sicurezza tutta la manifestazione, garantendo un impatto acustico pari a zero, un Walking non competitivo e salutare, alla scoperta della città nei suoi luoghi più storici e degni di citazione.

L’appuntamento è per Venerdì 14 Ottobre con la consegna delle cuffie dalle ore 18:30 e l’inizio della manifestazione alle ore 19:30 dal palazzo Comunale di via Brambilla.

Partendo dal Comune, l’iniziativa percorrerà i principali parchi della zona, passando per il meraviglioso Museo Pagani.

Il costo di partecipazione è di 15€ a persona. Nel pacco atleti la T-shirt originale Street

Workout e tante altre sorprese!

Per maggiori informazioni: +39 340 48 98 110

La manifestazione in caso di pioggia verrà spostata a venerdì 21/10/2022 con le stesse

modalità.