Torna la pioggia nel fine settimana, domenica migliora

“Correnti in quota da SW raggiungono la regione Padano-Alpina spinte dalla bassa pressione in evoluzione sulla penisola Iberica. Una veloce perturbazione transiterà sui nostri cieli tra questa sera e sabato mattina. In seguito nuovamente soleggiato con temperature massime al di sopra delle medie del periodo“: è il quadro tratteggiato dal centro geofisico prealpino relativo ai cieli del Varesotto e di tutta la Lombardia che anticipa questo fine settimana.

Per venerdì è previsto cielo molto nuvoloso o coperto. Piogge diffuse localmente intense sulla fascia Prealpina e molto deboli sulla pianura. Neve sulle Alpi oltre i 2800 m. Temperature in calo, in particolare le massime.

Sabato nuvoloso con residue precipitazioni al mattino. Via via asciutto a partire da Ovest con qualche schiarita. Temperature massime in aumento.

Per domenica generalmente soleggiato e asciutto. Temperature senza variazioni, sempre mite durante il giorno. Lunedì 24 ottobre: passaggi nuvolosi estesi con probabili precipitazioni di debole intensità. Temperature in lieve calo.

LA PROTEZIONE CIVILE

La sala operativa della protezione civile regionale ha stilato un documento di allertamento nel quale sono indicate le entità delle precipitazioni.

“Nella prima parte della giornata di venerdì 21/10 sono attese piogge da deboli a moderate su tutti i settori alpini e su quelli prealpini occidentali. Dal pomeriggio, le precipitazioni si estenderanno ai settori prealpini Centro-orientali con generale intensificazione. Le piogge infatti tenderanno a divenire da moderate a forti, con annessi rovesci, sui settori più occidentali (Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine e Lario e Prealpi occidentali). La pianura e l’Appennino verranno interessati solo marginalmente e con maggiore probabilità su settori di pianura di Nord-Ovest, mentre altrove i fenomeni sono previsti assenti o al più sporadici.

Le maggiori precipitazioni sono attese nella seconda parte della giornata di domani, in ulteriore intensificazione dalle ore serali di venerdì 21/10 fino alle prime ore di sabato 22/10. In forma isolata, sussiste la possibilità di accumuli fino a 80-100 mm nelle 12 ore e fino a 100-120 mm nelle 24 ore sui settori occidentali di Alpi e Prealpi.

Si attendono fenomeni temporaleschi isolati e di debole intensità, più probabili tra la serata di domani e notte di sabato. Lo Zero Termico si attesterà intorno a 3500 m.

È inoltre atteso un generale rinforzo della ventilazione da Sud in quota sui rilievi, in particolare nelle ore pomeridiane e serali sull’Oltrepò Pavese oltre gli 800-1000 metri, dove saranno possibili raffiche fino a 60 km/h“.