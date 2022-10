Tornano le carrozze della funicolare di Varese, strada chiusa per due giorni

Tornano dalla revisione le carrozze della funicolare di Varese, e per riposizionarle sui binari viene chiusa la strada verso il sacro Monte all’altezza del ponticello della funicolare.

E’ l’oggetto dell’ordinanza dei vigili che prevede il divieto di transito e sosta sulla strada per il Sacro Monte, in Via Campo dei Fiori, all’altezza del ponticello nei giorni di Martedì 11 Ottobre e Giovedì 13 Ottobre dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30.

Contemporaneamente, nei giorni e nelle ore previste, tutte le corse della linea C termineranno a piazzale Montanari, cioè all’altezza della prima Cappella, senza coincidenza per piazzale Pogliaghi, in cima al Sacro Monte. In questi due giorni, la corsa della C in partenza alle 13.28 da piazzale Pogliaghi verrà anticipata alle 13; la corsa in partenza alle 13.38 da piazzale Montanari (verso piazzale Pogliaghi) verrà anticipata alle 13.20

L’impianto della funicolare di Varese è fermo dal 4 dicembre dello scorso anno 2021. Regione Lombardia ha appena stanziato 1.497.755 euro per finanziare l’opera di riqualificazione: lavori necessari alla rimessa in sesto dell’impianto, in particolare legati alle manutenzioni propedeutiche ad affrontare la revisione ventennale che sono stati avviati da tempo da AVT, la società pubblica del Comune di Varese che gestisce l’impianto.

Le due storiche cabine della funicolare erano state rimosse lo scorso giugno.