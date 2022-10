Trasferta a Perugia per la Uyba che vuole continuare a fare punti

Seconda trasferta della stagione, domenica 30 ottobre, per le Farfalle della E-Work Busto Arsizio che calcheranno il taraflex del PalaBarton di Perugia nella partita contro le padrone di casa della Bartoccini Fortinfissi di coach Bertini, fanalino della classifica con zero punti all’attivo (inizio partita ore 17).

Olivotto e compagne arrivano in Umbria dopo un esordio in campionato con due partite finite entrambe al quinto set e fresche della vittoria sfiorata contro la corazzata Conegliano. Nessun problema di formazione per coach Musso che ritrova Carli Lloyd: la esperta palleggiatrice americana dovrebbe essere regolarmente in campo dopo lo stop per problemi alla schiena che l’ha tenuta fuori anche nel big match di mercoledì contro la Imoco.

Entrambe le formazioni sono state profondamente rinnovate rispetto alla passata stagione ma se le bustocche hanno già dimostrato un buon affiatamento come gruppo squadra, le umbre faticano ancora a trovare il giusto ritmo. E infatti Perugia arriva alla terza giornata dopo due sconfitte e con la voglia di guadagnare punti preziosissimi in classifica, per non restare indietro. Coach Bertini dovrebbe schierare la regista Avenia in diagonale con Samedy, Guerra e Lazic in banda, Nwakalor e Polder al centro mentre Armini vestirà la maglia di libero.

A presentare l’impegno in terra umbra, la capitana Rossella Olivotto fresca laureata in scienze della comunicazione: «Abbiamo ancora in corpo l’adrenalina per la splendida partita giocata nella nostra arena contro Conegliano: siamo state capaci di esprimere un gioco molto bello e questo ci dà molta fiducia per le prossime gare, a partire da quella di Perugia, per nulla scontata. La Bartoccini è un gruppo profondamente rinnovato che deve ancora rodarsi, ma presenta delle buone individualità. Non solo: è ancora a zero punti e quindi entrerà in campo per fare il meglio davanti al proprio pubblico. Noi però non ci vogliamo fermare e andiamo lì per ottenere il massimo».

Aggiornamenti sul risultato del match di Perugia arriveranno in tempo reale anche nel liveblog di VareseNews dedicato principalmente alla partita di basket tra Openjobmetis e Nutribullet Treviso.

Bartoccini Fortinfissi Perugia – E-Work Busto Arsizio Perugia: 2 Provaroni, 3 Avenia, 5 Polder, 6 Gandini, 7 Samedy, 8 Rumori (L2), 10 Armini (L), 11 Bartolini, 12 Guerra, 13 Galic, 16 Dilfer, 17 Nwakalor, 18 Lazic. All. Bertini.

Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Degradi, 3 Lloyd. 5 Monza, 7 Rosamaria, 8 Lualdi, 10 Stigrot, 12 Colombo, 13 Olivotto, 14 Zannoni (L), 15 Omoruyi, 16 Zakchaiou, 17 Bressan. All. Musso.

IL PROGRAMMA: Igor Gorgonzola Novara – Savino Del Bene Scandicci (sabato 29; 20.30); Vero Volley Milano – Volley Bergamo 1991; Reale Mutua Fenera Chieri – Cbf Balducci Hr Macerata; Cuneo Granda S. Bernardo – Trasportipesanti Casalmaggiore; Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Prosecco Doc Imoco Conegliano; Bartoccini Fortinfissi Perugia – E-work Busto Arsizio; Il Bisonte Firenze – Wash4green Pinerolo (domenica 30, 20.30).

LA CLASSIFICA: Chieri, Scandicci 6; Novara, Conegliano, Milano 5; BUSTO ARSIZIO, Bergamo, Macerata 3; Vallefoglia 2; Pinerolo, Firenze, Cuneo, Casalmaggiore 1; Perugia 0.