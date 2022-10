Tutti gli eventi del fine settimana a Varese da venerdì 14 a domenica 16 ottobre.

Venerdì 14 ottobre

GENERAZIONE GIOVANI | Il teatro Alpha, Y, Zeta

dalle ore 16.00 alle 18.30

Cooperativa di Biumo e Belforte

Laboratorio “scenografia e arte del riciclo” per ragazzi da 11 a 19 anni durante il quale si lavorerà sul riciclo dei materiali

per creare effetti scenografici che verranno utilizzati negli spettacoli interattivi per ragazzi

Info/prenotazioni: 347.8116559 | verbamanentprogetti@gmail.com

Fb Generazione Giovani | Instagram generazionegiovani2022

NORD IN GIALLO

ore 18.00

Salone Estense del Comune di Varese

Via Sacco, 5

Incontro con l’autrice: Margherita Oggero

presentata da Diego Pisati «La Prealpina»

ore 21.00

Cinema Teatro Nuovo

Viale dei Mille, 39

Il Giallo a teatro: Venere Privata

di Giorgio Scerbanenco con Stefano Orlandi e Max De Aloe

ATIR Teatro Ringhiera

di Piero Colaprico con Arianna Scommegna regia Serena Sinigaglia

ATIR Teatro Ringhiera

Info: www.comune.varese.it

da venerdì 14 a domenica 16 ottobre

FESTIVAL ECHI URBANI | Radici Barocche

Salone Estense del Comune di Varese

Via Sacco, 5

FESTIVAL ECHI URBANI | Radici Barocche

Continua a Varese il festival ECHI URBANI, che ospiterà una speciale masterclass con ospiti di eccezione: il

clavicembalista Lorenzo Ghielmi, la violinista Corinna Canzian e il violoncellista Federico Toffano.

Programma

Venerdì 14 ottobre dalle ore 9.00 presso il Salone Estense di Varese iniziano le lezioni individuali condotte al violino da

Corinna Canzian e al violoncello da Federico Toffano; nel tardo pomeriggio alle 18.00 si prosegue con una visita guidata

presso la chiesa di Orino per scoprirne l’antico organo e approfondire come ne avvenisse la costruzione.

Sabato 15 ottobre dalle ore 10.00 il cembalista Lorenzo Ghielmi conduce lo speciale laboratorio collettivo sulla prassi

barocca e le sue tecniche al Salone Estense di Varese; nel pomeriggio Canzian aiuterà i giovani partecipanti a superare la

paura da palcoscenico con un training autogeno dalle ore 18.00. Il concerto dei docenti sarà la sera alle 20.30 dove

Lorenzo Ghielmi e Corinna Canzian eseguiranno capisaldi da Corelli, Bach e Locatelli. Lorenzo Ghielmi, ospite speciale

per questa masterclass di Echi Urbani, è organista e cembalista fra i più affermati interpreti dell’opera di Bach, si dedica da

anni allo studio e all’esecuzione della musica rinascimentale e barocca, tiene concerti in tutto il mondo e ha all’attivo

numerose registrazioni radiofoniche e discografiche.

La giornata conclusiva di domenica 16 ottobre si svolge sempre al Salone Estense e prevede al mattino alle 10.00 l’ultimo

laboratorio di Ghielmi, con a seguire alle 18.00 il saggio finale degli studenti che metteranno sul palco le conoscenze apprese durante i tre giorni intensivi di masterclass. Tutti i laboratori e le lezioni sono aperti agli uditori previa prenotazione.

I concerti sono ad ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni scrivere all’indirizzo info@gliechidellanatura.academy.

Info: info@gliechidellanatura.academy | gliechidellanatura.academy

Info: gliechidellanatura.academy

sabato 15 ottobre

NORD IN GIALLO

ore 9.00 – 12.30

Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria

Via Ravasi, 2

Approfondimento: La criminalità in Lombardia

Intervengono:

Elisabetta Brusa, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Varese

Giuseppe Battarino, Magistrato, scrittore, saggista

Edmondo Bruti Liberati, Magistrato e accademico italiano

Piero Colaprico, Giornalista e scrittore

Modera: Orlando Mastrillo «VareseNews»

La partecipazione all’intero evento comporta per gli avvocati il riconoscimento di n. 3 crediti formativi in materia non

obbligatoria

ore 15.00

Auditorium del Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero”

Via Garibaldi, 4

Incontro con gli autori

Rosa Teruzzi presentata da Matteo Inzaghi, «Rete 55»

Anna Allocca presentata da Manuela Lozza, Presidente della Commissione Cultura del Comune di Varese

Bruno Morchio Presentato da Diego Pisati, «La Prealpina»

Enrico Pandiani presentato da Diego David, «VareseNoi»

ore 21.00

Cinema Teatro Nuovo

Viale dei Mille, 39

Il Giallo a teatro: Qui città di M.

di Piero Colaprico con Arianna Scommegna regia Serena Sinigaglia

ATIR Teatro Ringhiera

Info: www.comune.varese.it

Teatro di Varese | Stagione Teatrale 2022-2023

ore 16.00

Teatro di Varese

Piazza della Repubblica

Un pomeriggio dedicato ai piccoli sognatori con una animazione teatrale a cura della Piccola Compagnia Instabile di

Liliana Maffei e Arianna Talamona

In chiusura verrà offerta una merenda a tutti i bimbi presenti.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, ritirando il biglietto presso la biglietteria del Teatro negli orari di apertura.

Info: www.teatrodivarese.com

Premio Chiara

ore 17.30

Biblioteca Cantonale Lugano

I tre finalisti del Premio Chiara 2022 Michele Mari, Antonio Pascale, Alessandra Sarchi si presentano al pubblico svizzero

nella consueta cornice della Sala Tami della Biblioteca Cantonale di Lugano; li intervistano Daniele Bellasio, Luca Saltini,

Stefano Vassere.

Ingresso libero

Info: www.premiochiara.it

The infinite inside

ore 17.30

Salone di VareseCorsi

Piazza della Motta, 4

Presentazione del nuovo CD del cantautore varesino Saul (al secolo Saul Bertoletti) – presenta Carlo Zanzi

Terapia integrata per prevenzione e la cura dello stress e del trauma

ore 8.45 – 18.00

Sala Montanari del Comune di Varese Via dei Bersaglieri, 1

convegno organizzato dall’Associazione Essere Esseri Umani, dedicato a informare e sensibilizzare il grande pubblico e gli

operatori socio-sanitari su un argomento cruciale che tocca da vicino tutti noi in quanto base di ogni relazione umana: la

comunicazione.

Il Sindaco Galimberti aprirà il convegno con un saluto istituzionale.

Il convegno è gratuito ma richiede l’iscrizione sia per la presenza che per seguirlo online. Di seguito Programma della

giornata e iscrizioni su http://terapiaintegrata2022.webinarmore.it/

sabato 15 e domenica 16 ottobre

Giornate FAI d’Autunno

Evento di scala nazionale durante il quale i volontari del FAI aprono al pubblico le porte di luoghi di particolare pregio

storico, artistico e ambientale in tutta Italia.

Per l’edizione di quest’anno la Delegazione FAI di Varese ha organizzato diverse aperture nel centro storico della città.

Info: fondoambiente.it

domenica 16 ottobre

Ruote nella Storia Varese

Programma

ore 8.30-9.30: Raduno ai Giardini Estensi – Via Sacco, 5

consegna kit evento e welcome coffee (caffè e brioche)

ore 9.45: briefing

ore 10.00: partenza ogni 20” per auto favorendo la formazione di gruppi verso Viale XXV Aprile – Via E. Trentini – Via F.

Daverio – Via E. Trolli – Via F. Corridoni (Casbeno, discesa dei Ronchi) – SP1 verso SP36 – Bodio Lomnago – Bernate, salita

Casale Litta, Varano Borghi – lago Comabbio

Ternate, Cassinetta, Travedona Monate – lago di Monate – Cadrezzate con Osmate – controllo timbro, pit stop – Ispra CCR –

Monvalle – Arolo di Leggiuno

ore 10.40: Santa Caterina del Sasso – park auto e visita guidata dell’eremo – auto sorvegliate da ufficiali gara

ore 11.40: ripartenza

Reno – Cerro di Laveno – Laveno Mombello – Castelveccana – Nasca, salita Sant’Antonio (quota 620 mt slm) – Arcumeggia,

borgo degli affreschi – foto di ogni auto al passaggio dal dipinto di Innocente Salvini – discesa su Casalzuigno – Cuveglio –

Rancio Valcuvia – Ferrera di Varese – Cunardo – Ghirla di Valganna

ore 13-13.15: pranzo al ristorante Tre Risotti – Ganna

ore 15.15: ripartenza dal ristorante

Ganna – Bedero Valcuvia – Brinzio – Castello Cabiaglio – Orino – Caldana – Gavirate – Comerio – Barasso – Luvinate –

Casciago, Masnago – Varese – Colle Campigli, Grand Hotel Palace Varese

ore 17.00 – ricevimento light – premiazioni – consegna foto (o stampata o via mail HD) – congedo

Info: acisport.it

FONDALI PULITI

Giornata di pulizia dei fondali nell’area della palafitta sommersa dell’Isolino Virginia

dalle ore 9.30

Isolino Virginia

Durante le attività di indagine, rilievo e campionatura dei pali pertinenti al villaggio palafitticolo sommerso dell’Isolino

Virginia condotte tra novembre 2020 e aprile 2021 è stata rilevata la presenza sul fondo di numerosi rifiuti di età

contemporanea che, oltre a compromettere lo stato di conservazione dei pali, inquinano lo specchio acqueo,

contaminando un tratto di costa molto suggestivo e di grande pregio naturalistico, che merita di essere salvaguardato.

Per questo motivo il Comune di Varese, in collaborazione con Regione Lombardia – DG Ambiente e Clima e

Soprintendenza, oltre che con Provincia di Varese e Autorità di Bacino lacuale dei laghi Maggiore, Monate, Comabbio e

Varese, organizza una giornata di pulizia dell’area sommersa antistante la sponda orientale dell’Isolino di Varese

coinvolgendo i subacquei sportivi dell’Associazione Sommonauti di Porto Ceresio.

Programma

9.30: saluti istituzionali e conferenza stampa

10.15-13.00: attività di pulizia dell’area della palafitta sommersa lungo la sponda orientale dell’isola (a cura di ASPS Servizi

Archeologici e Associazione Sommonauti)

11.30: visita guidata dell’isola e del Museo Ponti (a cura di Barbara Cermesoni)

14.30: Museo Ponti: presentazione e proiezione del video delle indagini subacquee 2020/21 condotte da Comune di

Varese e Soprintendenza ABAP CO-LC (a cura di Barbara Cermesoni, Daniela Locatelli, Laura Sanna, Paolo Sbrana,

Francesco Tiboni)

15.00: visita al Museo Ponti (a cura di Barbara Cermesoni), dialoghi con biologi, archeologi e pescatori

Nel corso della giornata i sub, gli archeologi e i biologi saranno a disposizione del pubblico per rispondere a domande ed

esaudire curiosità.

Info: www.comune.varese.it

GIORNATA DELLA MERAVIGLIA

Dalle ore 10.00 alle 17.00

Piazza San Vittore

Programma

Incontra Hagrid direttamente dal Mondo Magico di Harry Potter dalle 10.00 alle 12.00

Giro a cavallo dalle 10.00 alle 17.00 con i Pony del maneggio Horse Dream Farm

Musica tradizionale africana e pop dalle 15.00 alle 15.30 con Valentin Mufila

Esibizione di danze etniche dal mondo dalle 16.00 alle 17.00 con la compagnia Etnidanza

Durante la giornata laboratori e animazione per bambini

Laboratori: Le 12 “fatiche” dei bimbi alla guerra

Concluderemo la giornata con meraviglioso lancio di bolle di sapone

Le offerte raccolte saranno devolute al progetto UNA MERAVIGLIA DI SCUOLA

COLORI E SAPORI D’AUTUNNO

ore 10.00

Piazza Don Essi – Bregazzana

Castagnata, Vin brule’, Food & Beverage

Evento organizzato dall’associazione Amici di Bregazzana in collaborazione con Cooperativa di Consumo Bregazzana

info e contatti: info@amicidibregazzana.it | 340 61 05 601 | www.amicidibregazzana.it

NORD IN GIALLO

ore 10.30

Sala Morselli – Biblioteca Civica

Via Sacco, 9

Incontro con gli autori

Luca Crovi presentato da Enzo R. Laforgia, Assessore alla Cultura del Comune di Varese

Andrea Fazioli presentato da Michele Mancino, «VareseNews»

Info: www.comune.varese.it

Premio Chiara

ore 10.30

Museo Maga Gallarate

In attesa della finale del Premio Chiara 2022 in programma alle ore 17 a Varese, i tre finalisti si raccontano al pubblico

gallaratese; li intervista Robertino Ghiringhelli.

Ingresso libero

Info: www.premiochiara.it

PUGNI E BICICLETTE redux

ore 11.00 | ore 15.00 | ore 17.00

Piazza Monte Grappa

di Stefano Beghi

regia Stefano Beghi

con Riccardo Trovato

Varese, 1944. Dopo i festeggiamenti per la caduta del fascismo, nel luglio del ‘43, l’occupazione nazista riporta la città in

un clima di paura…

Lo spettacolo è messo in scena in forma itinerante. Il pubblico (max 35 persone), munito di cuffie, seguirà i movimenti

discreti di un personaggio che li condurrà alla scoperta di una Varese inedita.

Info/prenotazioni: www.karakorumteatro.it

Uscite Narranti | La Punta di mezzo del Campo dei Fiori

ore 15.00

Park ristorante Irma Campo dei Fiori Varese. Durata 3h circa.

La cima che oggi chiamiamo Punta di Mezzo era detta il Campo dei Fiori perché era un immenso prato fiorito. Gli alberi di

oggi poco hanno lasciato di quel prato ma di fiori ce ne sono ancora. Sapete che i primi pionieri del volo sono partiti da

lassù? Andiamo a vedere dove!

In caso di pioggia contattare l’organizzazione

Abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica o trekking

Obbligatoria iscrizione all’associazione OfficinAmbiente da effettuare in loco, info-costi Tiziana +393.477885147 | Paola

+393.921809202

info@officinambiente.org | www.officinambiente.org | www.facebook.com/officinambiente

GENERAZIONE GIOVANI

ore 16.00

Cooperativa di Biumo e Belforte

Viale Belforte, 165

SPETTACOLO: LA VERA STORIA DI FORTUNELLO

Di e con Marina De Juli – tematica: il teatro, gli animali, l’amicizia.

Spettacolo interattivo con pupazzi e canzoni per bambini dai 5 ai 10 anni e adulti.

Al termine merenda per tutti con Clarissa Pari (attrice) che racconterà la propria esperienza.

***

Esperienze d’arte e momenti di incontro per adulti, ragazzi, bambini

Biglietti spettacoli: € 12,00 (compreso aperitivo)

Riduzioni: under 40 € 9,00 – under 20 € 5,00

Biglietti spettacoli per bambini: € 7,00 adulti (compreso merenda)

Riduzioni bambini: € 5,00

Quota di partecipazione ai Workshops: € 10,00 (compreso aperitivo o merenda)

Riduzioni: € 7,00 per chi acquista biglietti per gli spettacoli

Per info e prenotazioni: 347.8116559 | verbamanentprogetti@gmail.com

Fb Generazione Giovani | Instagram generazionegiovani2022

Manifestazione Finale del Premio Chiara 2022

ore 17.00

Sala Napoleonica Ville Ponti

Nella prestigiosa cornice della Sala Napoleonica delle Ville Ponti Varese, l’edizione 2022 del Premio Chiara giunge al suo

atto conclusivo, la Manifestazione Finale.

L’evento è scandito dallo spoglio delle schede di voto della Giuria dei Lettori, condotto in diretta dal notaio, a seguito del

quale verrà proclamato il vincitore della XXXIV edizione del Premio Chiara.

***

Nel corso della manifestazione:

• Interviste ai finalisti Michele Mari, Antonio Pascale, Alessandra Sarchi con Andrea Kerbaker.

• Finale del Premio Chiara Giovani, con annuncio del vincitore e dei premiati

• Presentazione di Camilla Gamberini, vincitrice del Premio Chiara Inediti, la cui raccolta Quindici donne è come

sempre edita da Pietro Macchione Editore.

Conduce Claudia Donadoni.

Info: www.premiochiara.it

LA NOTTE DEI SENZA TETTO

ore 18.00 – 22.00

Stazione Ferrovie Nord

Piazzale Trento, 1

Si raccolgono solo: ceci – fagioli – tonno – zucchero da 1 kg – latte a lunga conservazione – te liofilizzato – ceri votivi

Evento organizzato da Associazione Camminiamo Insieme ODV

EVENTI DI PIÙ GIORNI

da sabato 1 ottobre a venerdì 4 novembre

Autunno in rosa

Al via l’Autunno in rosa, l’iniziativa di ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) Varese onlus, con il

patrocinio del Comune di Varese. L’obiettivo è quello di sensibilizzare e promuovere la prevenzione del tumore al seno,

avviare e supportare ogni iniziativa volta a favorire un completo recupero delle donne che hanno subito un intervento al

seno. Dal 1 ottobre al 4 novembre sono in programma diverse iniziative a Varese per sensibilizzare sul tema

Info: andos.varese@gmail.com | Facebook @andosvareseonlus

da sabato 1 a lunedì 31 ottobre

OKTOBERFOTO

In occasione del 50° della fondazione Foto Club Varese APS presenta

2022 | quattordicesima edizione

Varese “Città della Fotografia”: mostre fotografiche/multivisione

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito

Programma completo su fotoclubvarese.it

Info: info@fotoclubvarese.it | Fb: Foto Club Varese APS e Oktoberfoto Foto Club Varese | Instagram: fotoclubvarese |

Whatsapp: +39 3394263742

da martedì 11 a domenica 16 ottobre

inSicurezza Village

Giardini Estensi

Via Sacco, 5

Il primo grande evento che porta la sicurezza al centro di ogni attività quotidiana. Le 6 giornate dedicate alla

manifestazione saranno caratterizzate dalla presenza di 7 strutture di base: la prima sarà dedicata all’accoglienza e alla

distribuzione dei materiali messi a disposizione dall’Organizzazione Generale, le altre alle 6 aree del tema “Sicurezza”

(Lavoro, Strada, Casa, Scuola, Sport e Tempo Libero) e saranno i punti chiave del “percorso” da visitare.

Info: www.facciamoloinsicurezza.it

MOSTRE

da sabato 8 ottobre a venerdì 18 novembre

FRONTIERE E CONFINI | Incontri, riflessioni, mostre, spettacoli, dibattiti

TRANSITO DI MERCI E PERSONE TRA VARESE E CANTON TICINO

Storie di espatri clandestini, contrabbando e traffici illeciti (1938-1966)

Sala Conferenze dell’Archivio di Stato di Varese

Via Col di Lana, 5

Mostra a cura dell’Archivio di Stato di Varese

Inaugurazione sabato 8 ottobre ore 10.00

Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 15.00

aperture straordinarie:

sabato 8 e 22 ottobre dalle 10.00 alle 12.30

dal 17 giugno al 20 novembre 2022

I TEMPI DELLA PITTURA

Cronografia di alcune opere di Renato Guttuso dipinte a Velate: l’archivio di Nino Marcobi

Castello di Masnago dei Musei Civici del Comune di Varese

Via Cola di Rienzo, 42

Mostra a cura di Fabio Carapezza Guttuso e Serena Contini

Info: 0332 820409 | 0332 255485

info@museivarese.it | musei.masnago@comune.varese.it

www.comune.varese.it | www.museivarese.it

dal 28 luglio 2021 al 6 novembre 2022

Terre d’acqua. La civiltà delle palafitte. L’Isolino Virginia e i laghi varesini tra 5600 e 900 A.C

Villa Mirabello – Musei Civici del Comune di Varese

Piazza della Motta, 4

Info: www.museivarese.it

dal 1 ottobre al 13 novembre 2022

EXXISTERE

Mostra personale di Silvio Monti

Castello di Masnago dei Musei Civici del Comune di Varese

Via Cola di Rienzo, 42

a cura di Patrizia Di Modugno

Info: www.museivarese.it

PIERO CICOLI. Color Vibrante

a cura di Carla Tocchetti

dall’8 al 30 ottobre 2022 Ceramiche e maioliche

Varese, Battistero di Velate – Piazza Santo Stefano

Apertura sabato e domenica, ore 11.00-13.00 e 15.00-18.00

Visite infrasettimanali e info: scrivere a battisterodivelate@gmail.com

dal 7 al 29 ottobre 2022 Oli e acrilici su tela

The Art Company – Como, Via Borgovico 163 (cortile interno)

Apertura da lunedi a venerdì ore 15.30 – 18.30

Sabato su appuntamento: scrivere a info@theartcompanycomo.it

oppure telefonare al 335.8096546

dal 24 settembre al 1 novembre 2022

Tre Valli Varesine, un secolo di Storia del ciclismo

Sala Veratti

Via Veratti, 20

Info: trevallivaresine.it

dal 16 ottobre al 13 novembre 2022

Celebrazione dei 225 anni del Tricolore italiano

Quest’anno si celebrano i 225 anni della nascita del tricolore italiano e Varese si trasforma in una grande “Galleria d’arte

all’aperto”con la partecipazione di 225 artisti provenienti da tutta Italia che realizzeranno opere utilizzando i tre colori della

bandiera italiana. Le opere saranno esposte nelle vetrine di negozi e gallerie d’arte. Nel periodo d’esposizione delle opere

dal 15 ottobre al 12 novembre è prevista una serie di eventi collegati.

***

domenica 16 ottobre

ore 9.30 dal cortile d’onore di Palazzo Estense partirà “Ruote nella Storia” organizzato da “Club ACI Storico” con un

percorso che in Tricolore toccherà il Lago Maggiore a Leggiuno e Luino ed aprirà gli eventi dei “225 anni del Tricolore

italiano”. Alle ore 10.30 presso il MIV Multisala Impero di Varese, inaugurazione alla presenza delle autorità dei “225 anni

del Tricolore italiano” con la presentazione della mostra dei 225 quadri del Tricolore esposti nei negozi o locali artigianali

(esclusa grande distribuzione) e nelle gallerie d’arte del centro cittadino.

La presentazione sarà aperta dai ragazzi del Liceo Musicale A. Manzoni di Varese. I ragazzi della quinta classe

dell’alberghiero “Istituto De Filippi” di Varese interverranno in conclusione della mattinata presentando il dolce dedicato al

Tricolore, una pasticceria dedicata ai 225 anni della nostra bandiera.