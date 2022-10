Ultimi tre weekend per visitare la Grotta del Remeron a Comerio

I prossimi tre weekend di ottobre saranno le ultime occasioni per poter effettuare l’escursione alla Grotta Remeron di Comerio, prima della chiusura invernale a tutela delle specie protette di chirotteri che vivono nella cavità che riaprirà alle visite guidate a marzo del 2023.

Dal 2004 ormai la Remeron rappresenta una particolarità turistica del territorio varesino: una escursione guidata della durata complessiva di tre ore, con partenza dalla ex Colonia Marisa Rossi di Barasso, in via al Piano 3, attraverso parte dei sentieri 10 e 12 del Parco Campo dei Fiori conoscendone la storia e gli aspetti naturali, permette anche ai non esperti di effettuare la discesa in grotta sino alla profondità di 48 metri e di provare l’esperienza del buio assoluto, normalmente riservata agli speleologi.

Sono circa 2500 i visitatori che da maggio ad ottobre, nei weekend di apertura ordinaria, ogni anno scoprono la Grotta Remeron e, da settembre, terminate le restrizioni covid, stanno tornando anche le escursioni delle scolaresche a testimonianza della bontà di un progetto sostenuto da Parco Campo dei Fiori, Comune di Comerio e Comune di Barasso.

Nel 2023, con la riapertura, si potrà anche iniziare a godere della Remeron con parte del nuovo impianto di illuminazione che renderà la discesa in Remeron ancora più scenografica e interessante.

Per orare e prenotazione obbligatoria sul sito:https://www.grottaremeron.com.