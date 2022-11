Santi e soldati per le vie: Cavaria domenica la grande festa di San Martino

Torna come da tradizione la Festa di San Martino, organizzata dalla Pro loco di Cavaria con Premezzo.

L’evento è per domenica 13 novembre: si partirà alle 9:00 con l’esposizione di una cinquantina di banchi, tra hobbisty e associazioni. In particolare segnalo la presenza delle due scuole materne del paese e per il secondo anno dall’oratorio di Premezzo.

Gli scolari delle materne e delle Primarie, ispirati dall’autunno, hanno realizzato dei disegni che addobberanno il porticato dell’area mercato.

Chi vorrà potrà partecipare portando il proprio disegno.

Ci saranno attrazioni per ogni età, alcune gestite dal nascente gruppo giovani della Pro Loco.

Dalle 10:00 grazie al Centro Ippico San Martino sarà possibile fare il battesimo della sella.

Da mezzogiorno si potrà mangiare in piazza, la cucina della Pro Loco propone la tradizionale polenta e baccalà, polenta e spezzatino, immancabili il panino con salamella e patatine. Sempre dalla Pro Loco si potrà acquistare il dolce di san Martino. Ci saranno anche pittori e ceramisti del paese.

Tra le novità di quest’anno ci sarà lo stendardo realizzato grazie allo Space Cavaria, un progetto educativo per i più giovani.

Alle 15:00 partirà il corteo storico, Martino e i suoi soldati andranno di ronda fino alla chiesa di Cavaria, dove ci sarà il taglio del mantello, poi Martino tornerà da vescovo verso l’area mercato dove darà un riconoscimento alle classi che hanno disegnato per la festa.

L’evento continuerà fino all’imbrunire.