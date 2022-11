È in programma per la serata di venerdì 25 novembre alle ore 20.30 la Conferenza con il docente dell’Università di Verona Agostino Portera intitolata “Adolescenti e giovani: sfide, rischi e opportunità a fronte dei recenti cambiamenti” e ospitata allo Spazio Grotta di via Vergani 1 a Masnago (Varese).

A introdurre la serata sarà lo psicologo Andrea Braga di coop Totem, promotrice dell’evento.

“Adolescenti e giovani sono stati oggetto di un’attenzione miope negli ultimi anni, specie tenendo conto dei segnali di malessere profondo che emergono quotidianamente a fronte dei recenti stravolgenti cambiamenti – si legge nella presentazione dell’incontro – Nel contempo, le crisi sul piano economico, ambientale, politico, sociale e culturale, la polifonia dei messaggi valoriali e la frammentarietà della vita determinano una grave difficoltà educativa, e di riflesso anche pedagogica”.

Da qui l’esigenza di una serata pensata per entrare in contatto con tale complessità, sfide e chances, e per provare insieme a tracciare dei sentieri per attraversarla, nella consapevolezza che non potranno essere usati metodi rigidi, autoritari e condizionanti, ma modelli che promuovano il potenziale intrinseco di adolescenti e giovani.

La conferenza fa parte del ciclo di incontri Sensibilità comuni: discorsi di Psicologia il cui fine è di condividere una sensibilità psicologica attenta e utile alla vita quotidiana, alle sue urgenze e alle sue richieste.

Totem, agenzia sociale ed educativa, avverte tra le persone il bisogno crescente di un orientamento a forme reali di serenità, nella speranza di raggiungere una cura del vivere comune sempre più improntata ad un sincero e reciproco benessere.

Agostino Portera è professore ordinario di Pedagogia generale e interculturale, direttore del Centro Studi Interculturali e del master in Intercultural competence and Management, all’Università di Verona. Psicologo e psicoterapeuta, laureato in psicologia a Roma, dottorato in Germania, Autore di numerose monografia e articoli scientifici, collabora stabilmente con più riviste italiane e straniere ed è membro del comitato direttivo dell’International Association For Intercultural Education (IAIE)

2022 Anno Europeo dei Giovani Nel 2022 Totem ha dedicato ancora più attenzione ai giovani, ai loro bisogni e desideri. Totem ha infatti attivato per il 2022 il progetto LIGHT UP THE FUTURE, una serie di iniziative a favore dei giovani compresi tra i 18 e i 25 anni che coinvolgono loro e la comunità educante, ovvero i soggetti che lavorano con adolescenti e giovani sul territorio di Varese e provincia.

Come partecipare

La conferenza si terrà in presenza venerdì 25 novembre 2022 dalle 20.30 presso lo Spazio Grotta di Via Vergani 1 (Masnago – Varese).

Obbligatoria la prenotazione per partecipare l’iscrizioni su evenbrite a questo link.