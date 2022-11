Avviso di vendita di immobili sociali in Samarate

Il Dott. Stefano Marchesano, Commissario Liquidatore della MONTEVECCHIO SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQ. IN L.C.A.. – D.M. 300/18 Ministero dello Sviluppo Economico – pubblicato in G.U. Serie Generale n. 124 del 30/05/2018 – a seguito di intervenuta autorizzazione da parte dell’Autorità di Vigilanza della Procedura concorsuale

AVVISA

che il giorno 12/01/2023 alle ore 15.00 presso Dott. GIANFRANCO MANFREDI, Notaio in Cantù (CO) – con Studio in Corso Unità d’Italia n. 14 – si terrà la vendita senza incanto degli immobili sociali di proprietà della intestata procedura tutti siti nel Comune Samarate (VA) – in via Monte Santo, 6 – Loc. Verghera, suddivisi in n. 03 lotti tra loro distinti e separati, come vengono brevemente individuati nella documentazione allegata all’avviso sul sito internet www.astegiudiziarie.it. al prezzo base a fianco di ciascun lotto indicato, con le prescrizioni ivi specificate.

Trattasi di uffici meglio identificati nella documentazione in allegato a detto avviso e disponibile presso lo studio del Notaio sopra indicato.

Ogni eventuale interessato a visionare l’avviso di vendita e tutta la documentazione utile (perizie, planimetrie, foto,ecc.) potrà recarsi sul sito internet www.astegiudiziarie.it.

I beni sono meglio descritti nelle singole relazioni di stima asseverate, reperibili sul sito internet e presso il Notaio, che devono essere consultate dagli offerenti ed alle quali si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente.

Per migliori informazioni e per fissare l’appuntamento per le visite agli immobili contattare il Commissario Liquidatore ai seguenti recapiti: