“Babbo Natale è nei guai” a Gallarate

È il Family Show più desiderato: quello del Natale. I performer di “All Crazy” lo sanno bene, e li aspettano domenica 4 dicembre h.16.00 al teatro Condominio di Gallarate con “Babbo Natale è nei guai”.

“Divertimento, allegria e un’abbondante dose di spirito natalizio sono gli ingredienti di questa magica avventura, lasciando assaporare al pubblico di ogni età l’atmosfera delle Festività in arrivo. Che succede in scena grazie a quei mattacchioni di All Crazy? Tutti a dicembre si preparano all’arrivo di un signorotto con la barba bianca, vestito di rosso e paffutello, tanto simpatico e buono: Babbo Natale. Danzando e cantando si sogna i bei momenti in famiglia, l’Albero decorato, i regali. Tutti, tranne un gruppo di bricconcelli capitanati da Capitan Uncino, decisi a disturbare I festeggiamenti dei bimbi mettendo Babbo Natale nei guai. Solo il pubblico e i bimbi in sala dovranno incoraggiarlo e dargli una mano!”.

Come a ogni appuntamento per bimbi e famiglie della Stagione 2022-23, gli spettatori sono invitati a vestirsi a tema: costumi e cappelli di Natale, cerchietti che ricordano le magiche renne, o quant’altro adatto all’occasione. Già dall’ingresso a teatro, chi vuole, può mettersi così in posa per una foto natalizia e rivedersi nei giorni a seguire sulla pagina Facebook del teatro Condominio.

A fine musical, la tradizionale foto del “Io c’ero” con Babbo Natale, il cast e il pubblico in sala. Per chi viene da fuori città, domenica la biglietteria del teatro apre dalle 15.00. Ingresso: posto unico € 10 bimbi- € 12 adulti (fino a 3 anni, in braccio a un adulto, l’ingresso è gratuito)

Prenotazioni: via E-mail a: biglietteria@teatrocondominio.it Biglietti: si acquistano in biglietteria a teatro il giovedì dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00. Acquisti ONLINE su: https://melarido.store con carta o Paypal senza maggiorazione di costi e su TICKETONE (con piccolo surplus per scelta immediata posti):