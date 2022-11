Barasso, Casciago, Comerio e Luvinate insieme per i diritti dei bambini

Una giornata speciale quella di oggi, venerdì 18 novembre, per i piccoli alunni delle scuole di Barasso, Casciago, Comerio e Luvinate.

In occasione della Giornata internazionale dei diritti dei bambini gli scolari dell’Istituto Comprensivo “Campo dei Fiori” di Comerio si sono divisi in tre differenti manifestazioni.

Le classi quarta e quinta della scuola primaria Alessandro Manzoni di Morosolo sono andati alla marcia per i diritti a Varese, dove in centro città hanno sfilato insieme ad altri 950 bambini di 19 scuole diverse, accompagnati dalle maestre che poi hanno portato i bambini a visitare la “Casa della Carità” della Brunella. GUARDA FOTO E ARTICOLO

Da Barasso, Comerio e Luvinate i bambini delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie, insieme ai colleghi più gradi della scuola secondaria di primo grado di Comerio, hanno marciato attraverso i tre paesi. Le scuole primarie “Pascoli” di Comerio e “Pedotti” di Luvinate, insieme alle scuole dell’Infanzia dei tre paesi e alle classi prime della scuola secondaria di primo grado Fermi di Comerio hanno letto, riflettuto e lavorato attorno ad un articolo che, ora più di prima, si dimostra importante e fondamentale per ogni bambino: l’articolo 38 della Convenzione dei Diritti. “Nessun bambino dovrebbe vivere in un contesto di guerra” ed è a partire da qui che ogni classe, insieme ai propri insegnanti, ha parlato di pace, diritti e doveri, realizzando con le proprie mani disegni e messaggi che hanno decorato e riempito fogli che, al termine della marcia, alla presenza del dirigente scolastico e dei sindaci dei tre paesi coinvolti, sono stati riuniti in un unico grande libro di colori e parole di pace. La manifestazione, aperta al parchetto di Comerio, si è poi conclusa all’oratorio di Barasso con la lettura e la consegna alle autorità di pensieri e riflessioni dei bambini più grandi e un canto di richiesta “di un mondo diritto per tutti i bambini”. Anche il libro, dal titolo “MANI per la PACE”, viaggerà e sarà a disposizione di tutti nelle scuole e nei comuni partecipanti.

«Con i colleghi delle amministrazioni di Barasso e Luvinate, il dirigente scolastico e il Consiglio Comunale dei ragazzi, ho partecipato alla marcia dei diritti organizzata e promossa dai docenti del nostro istituto comprensivo – ha commentato il sindaco di Comerio Michele Ballarini —. Un bel momento di condivisione e riflessione in occasione dell’anniversario dell’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia».

I bambini delle scuole materne di Casciago e Morosolo, insieme agli alunni della scuola primaria Sant’Agostino di Casciago e agli alunni delle classi 1^, 2^ e 3^ della scuola primaria “Manzoni” di Morosolo sono invece stati ricevuti dal sindaco di Casciago Mirko Reto in Municipio, insieme all’assessore Caterina Cantoreggi e al vicesindaco Alberto Gaggioni.

Le scuole di Casciago hanno lavorato in queste settimane sull’importanza dei Diritti dei bambini e dei ragazzi e la marcia del 18 novembre non è altro che l’ultimo tassello di un lavoro inclusivo e comunitario che sottolinea il bisogno di affrontare questi temi. Le scuole di Casciago dall’infanzia alla primaria (Asilo infantile “A. dell’Acqua”, scuola primaria “S. Agostino”) e quelle di Morosolo (Scuola dell’Infanzia “San Girolamo Emiliani”, scuola primaria “A. Manzoni”, classi 1^,2^,3^) hanno organizzato questa marcia sul territorio: partendo dalle rispettive scuole hanno portato ciascuno i propri fogli con i disegni e le scritte dei diritti fondamentali e si sono incontrati nella piazza del Comune. Qui gli alunni hanno assemblato i fogli, creando così un unico grande libro dei diritti dei bambini e dei ragazzi.

Al primo cittadino è stato consegnato il “Libro dei diritti” costruito dai bambini: «È stato il regalo più bello che io abbia mai ricevuto, proprio perché fatto dai bambini – commenta Reto -. Abbiamo chiacchierato con loro e con le insegnanti, mi sono fatto spiegare quali sono i diritti importanti per i più piccoli. Ho ricordato che il primo e più importante diritto è il diritto alla vita, ma anche all’istruzione all’amore, oltre al diritto di avere diritti. È un bellissimo evento che riproporremo ogni anno».

«Che gioia anche quest’anno poter celebrare l’anniversario della Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza tutti insieme per le strade, incontrando nuovi amici – commentano le maestre dell’Istituto Comprensivo “Campo dei Fiori” -. Abbiamo festeggiato questa data importante, per dimostrare ancora una volta che uniti possiamo fare la differenza e che ogni persona, anche piccola, è molto importante. È ormai da molti anni, precisamente dall’anno scolastico 2015/2016, che il nostro Istituto aderisce alle iniziative dell’UNICEF; dal 2017 otteniamo annualmente, con orgoglio, l’attestazione di “SCUOLA AMICA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI” quale riconoscimento per il lavoro svolto nella promozione e nell’attuazione della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza Progetto UNICEF con Ministero Istruzione. I nostri bambini ed i nostri ragazzi sono stati pronti anche quest’anno per celebrare l’evento, dimostrando impegno e attenzione verso i diritti dei bambini e degli adolescenti. “Marcia… diritto!” è stato il filo conduttore delle varie iniziative dei plessi».