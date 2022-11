I bambini marciano a Varese per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Mille bambini in marcia per le strade di Varese. È la grande sfilata dei cittadini più piccoli lungo le vie del centro di Varese in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nata per ricordare il 20 novembre del 1989, data in cui l’Assemblea generale delle Nazioni unite adottò la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Per l’esattezza marciano 950 bambini di 19 scuole diverse, tra cui tre scuole dell’infanzia e 16 primarie in rappresentanza di tutti e cinque gli Istituti comprensivi di Varese, oltre ad altri di fuori provincia, tra cui Morosolo e, per la prima volta, la primaria di Rancio Valcuvia.

Si sono radunati nella piazza mercato di piazza Repubblica e sono partiti a piedi per le vie del centro sfilando da via Volta fino a Piazza Monte Grappa e da qui in piazza San Vittore, piazza del Garibaldino (Del Podestà) e poi corso Matteotti, via Marcobi e via Sacco fino ai Giardini Estensi. (Seguono aggiornamenti)