Una borsa di studio per guida alpina in memoria di Matteo Pasquetto

Per continuare a rendere viva la passione, l’energia, la carica e la capacità di coinvolgere che ha sempre contraddistinto Matteo, la famiglia ha scelto di creare un Fondo in suo nome per sostenere progetti che abbiano a cuore i giovani non solo come destinatari di progetti ed iniziative ma come protagonisti della propria storia.

Matteo ha coltivato la sua passione con determinazione, facendone la sua professione nella quale era conosciuto, stimato ed apprezzato. Sostenere il fondo è fondamentale per aiutare giovani con talento a coltivarlo e giovani in ricerca del proprio posto nel mondo a scoprirlo. Per una vita buona, attiva, piena, gioiosa, come è stata quella del giovane Matteo.