Cambiare sé stessi: come migliorare e aumentare l’autostima

Sebbene tutti ne possediamo una, l’autostima è un concetto complesso, che può variare da persona a persona. Avere una buona autostima è fondamentale per stare bene e avere successo nella vita. Vediamo come poterla migliorare.

Come aumentare e migliorare la nostra autostima?

Chi ha una bassa stima di sé è spesso una persona che ha subìto dei traumi ambientali o eventi traumatici.

Ma anche ricevere critiche da chi si stima può concorrere a buttar giù ciò che pensiamo di noi stessi, delle nostre capacità e di ciò che siamo in grado di fare.

Non avere un giusto riconoscimento, spesso porta a sentirci esclusi, non compresi e le conseguenze ricadono nella trascuratezza e nell’isolamento sociale.

Una volta compreso che l’autostima non è contenuta nel proprio patrimonio genetico, si può però partire con un buon lavoro su sé stessi.

In che modo?

Partiamo dalle cose semplici: in primis, iniziare a prendersi cura del proprio aspetto esteriore. Avere un aspetto curato, infatti, farà sentire a proprio agio e maggiormente disinvolti in contesti diversi, oltre a permettere di aumentare il proprio carisma. Colloqui di lavoro o uscite con estranei rappresentano eventi stressanti che preoccupano la mente già nei giorni precedenti? Si ha paura di essere giudicati? Meglio essere pronti.

Curare il corpo con l’alimentazione, la palestra o lo sport (meglio se di squadra). Questo concorre all’aumento dell’autostima e sblocca nuove percezioni di sé, ponendo obiettivi in crescendo che ci daranno la giusta motivazione a perseverare.

Ma anche trovare il tempo di rilassarsi, meditare e ascoltare della musica funziona molto bene: il corpo è un santuario che si deve preservare e non trascurare e dunque è bene porre la giusta attenzione anche alla componente “mentale” delle attività che si svolgono.

Altrettanto fondamentale è essere aperti alle novità ed estremamente curiosi: non bisogna darsi per scontato. È consigliabile nutrire costantemente la propria mente con viaggi, libri, mostre ed esperienze nuove, da poter raccontare agli altri. Acquisire nuove informazioni e nuovi stimoli farà in modo che si possa diventare persone interessanti e il carisma aumenterà di pari passo.

Aggiungere aspetti interessanti alla propria persona e alla propria vita significherà farci ascoltare volentieri dagli altri, che concorreranno a dare il loro contributo alla definizione di sé.

Cosa concorre a creare l’autostima

Cos’è l’autostima? Si tratta di un modello teorico in cui si fondono tre diversi aspetti.

In primis, c’è la reale facoltà di una persona di essere in grado di osservare sé stessa e conoscersi. Saper valutare ciò che riconosce rappresenta un secondo step che concorre alla definizione di sé.

In ultimo, il voler bene a sé stessi o, al contrario, il non accettarsi per quello che si è.

L’autostima, dunque, è un concetto legato alla percezione, al gradimento e alla fiducia di sé.

Non solo. Essa va definita anche rivolgendosi all’esterno: è altrettanto importante per l’autostima il rapporto con l’ambiente, le sfide esterne e le interazioni con le persone.

In questa proiezione, si crea uno scarto, una discrepanza, tra ciò che si è e ciò che ci si sente, tra il sé reale e il sé ideale.

Ed è in un questo “spazio” che l’autostima può crescere, lavorando su diversi aspetti, migliorando progressivamente. La sfida? Riconoscere e superare gli ostacoli.