A Caronno Pertusella assalto notturno al bancomat, i carabinieri fermano tre persone

Spaccata nella notte con un veicolo impiegato a mo’ di ariete per devastare la vetrata anti sfondamento della banca a Caronno Pertusella, con la cassa bancomat che viene prelevata ma riesce a fare poca strada perché il mezzo su cui era stata posizionata, un furgone, è stato fermato dai carabinieri.

Nella tarda mattinata di sabato la conferma: il commando di assalitori sia stato fermato.

Il fatto è avvenuto nel cuore della notte, poco prima delle 4.30 in Corso Italia a Caronno Pertusella alla filiale del Credit Agricole, dove il 118 ha inviato anche un’ambulanza per un ferito, un uomo di 55 anni medicato da un’ambulanza della Croce Azzurra: si tratta di uno dei tre sospettati del tentato furto.

Il commando di assalitori ha sfruttato la potenza del mezzo che ha travolto le protezioni in metallo poste di fronte alla banca per raggiungere e mandare in frantumi la vetrata.

Fonti investigative confermano l’accaduto: ad entrare in azione un furgone appositamente modificato col quale i malviventi hanno scardinato il bancomat, e dopo averlo imbracato hanno tentato di portarlo via.

Tuttavia l’allarme è entrato in funzione attirando l’attenzione delle pattuglie dell’Arma in servizio in quel momento che sono confluite sul posto: i militari sono riusciti a bloccare tre persone responsabili del tentativo di furto. uno è stato bloccato dopo un breve inseguimento del furgone a bordo del quale stava tentando di darsi alla fuga col bancomat appena asportato, ma è finito fuori strada dopo qualche centinaio di metri.

La posizione dei tre è al vaglio dell’autorità giudiziaria e sono in corso ulteriori accertamenti.

Solo due giorni fa un analogo colpo, ma con l’espolosivo, è stato tentato a Samarate.