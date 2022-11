Controllo nell’ex fabbrica Cantoni di Saronno: identificate 13 persone e recuperate bici e monopattini rubati

Sono tredici le persone identificate dalla Carabinieri di Saronno e dalla Polizia Locale durante un controllo all’ex fabbrica Cantoni di Saronno. Un’area abbandonata, dove i lavori di riqualificazione sono fermi da tempo e che questa mattina le forze dell’ordine hanno circondato e controllato, impedendo qualsiasi via di fuga.

Teatro di recenti gravi episodi delittuosi – nel mese di agosto è stato trovato un cadavere – e indicato come luogo per lo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, i militari sono entrati nell’ex fabbrica all’alba, da diversi punti dell’area, controllando l’interno della struttura, nella parte non non abbattuta. Hanno quindi trovato tredici uomini, extracomunitari, di origine prevalentemente nordafricana, sorpresi nel sonno e condotti alla caserma dei Carabinieri per i consueti accertamenti.

Tutti sono risultati essere irregolari sul territorio nazionale. Tra questi, un minorenne che è stato affidato alla comunità protetta da cui si era allontanato, mentre ad altri due uomini, non gravati da precedenti e mai colpiti da provvedimento di espulsione, è stato notificato l’invito a lasciare il territorio nazionale. Per nove di loro invece, già gravati da precedenti penali per violenza sessuale, reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, alcuni dei quali già sottoposti a controllo e invitati invano a regolarizzare la propria posizione sono stati svolti ulteriori approfondimenti ed è scattato il provvedimento di espulsione. I nove sono stati, quindi, accompagnati nella notte presso il centro d’identificazione ed espulsione di Gorizia per il successivo rimpatrio. Nel corso del servizio, uno dei soggetti controllati è stato arrestato per inosservanza al provvedimento di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Como di cui era destinatario.

L’attività di controllo ha consentito anche di rintracciare diverse biciclette e un monopattino probabile provenienti da furti e ora custoditi negli uffici della Polizia Locale. I cittadini che dovessero aver subito il furto sono invitati pertanto a presentarsi presso la caserma carabinieri o il comando Polizia Locale per il riconoscimento e eventuale restituzione in attesa che eventuali proprietari si facciano vivi per chiederne la restituzione.