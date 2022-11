Cosa seguire a Glocal se sei appassionato di tecnologia e digitale

Oltre che parte integrante della vita di tutti, le tecnologie digitali sono uno strumento imprescindibile per il lavoro giornalistico. È anche per questo che le soluzioni e le piattaforme digitali utili per il giornalismo saranno un tema ricorrente nei diversi panel dell’edizione 2022 di Glocal, il festival in programma a Varese dal 10 al 12 novembre. Ecco un elenco degli eventi da non perdere per chi è interessato a queste tematiche.

Giovedì 10

Si parte giovedì pomeriggio alle 14:00 all’interno del Salone Estense, in via Luigi Sacco 5. Qui è in programma un panel dal titolo “Gli algoritmi in redazione”. Moderato da Sergio Splendore, professore di Sociologia della Comunicazione all’Università degli Studi di Milano, il panel racconterà come le redazioni debbano saper modificare la propria attività sui social media per rispondere alle modifiche introdotte negli algoritmi. A discuterne saranno la giornalista del Corriere della Sera Martina Pennisi, giornalista, Corriere della Sera, Gaia Berruto, Senior content manager a Mediaset e Valerio Bassan, autore della newsletter Ellissi.

Di innovazione e digitale si parlerà, alla stessa ora, anche in Sala VareseVive, in via San Francesco d’Assisi 26. Qui è in programma la presentazione di “Comunicare innovazione e impresa” di Luca Barbieri. Tema dell’incontro l’importanza di garantire la corretta notiziabilità dei temi legati all’innovazione e alle startup, evitando di generare false aspettative che si traducono poi in un sentimento di sfudicia da parte del lettore. Sul palco Marco De Battista, coordinatore aree economiche di Confindustria Varese, Marco Astuti, referente scientifico della TechMission, Barbara Sala, ceo di Delcon Italia e Delcon Usa e Giacomo Santoli, chief commercial officer di Vedrai.

Sono due invece i workshop che si svolgeranno, il primo alle 14:00 e il secondo a seguire alle 16:00, in Sala F, all’interno della sede della Camera di Commercio. Entrambi saranno affidati a Gabriele Cruciata, Google News Lab Teaching Fellow per il 2022. Il primo è dedicato all’utilizzo del motore di ricerca per la verifica delle notizie. Il secondo invece a PinPoint, un tool sviluppato da Big G per la ricerca testuale all’interno di grandi moli di documenti.

Venerdì 11

La giornata di venerdì 11 novembre, sul fronte del digitale, si aprirà alle 14:00 in sala Campiotti, che ospiterà un incontro dal titolo “Le strategie per verificare le notizie in rete”. A discuterne Eero Korhonen, Head of News and Publisher Partnerships EMEA di Google, che delineerà le tecniche messe in atto dal motore di ricerca e il direttore del Master in Giornalismo e Comunicazione multimediale e del Data Lab della Luiss Gianni Riotta. Con loro il direttore di SlowNews Alberto Puliafito, fautore della traduzione in italiano del Verification Handbook, vero e proprio manuale per la verifica digitale delle notizie, e David Puente, vicedirettore di Open e tra i più importanti fact-checker italiani.

Alle 16:00, invece, l’InfoPoint della Camera di Commercio opsiterà un incontro dedicato al metaverso. Il giornalismo, il metaverso e il web 3.0 il titolo dell’appuntamento cui parteciperanno Lorenzo Montagna, autore del libro “Metaverso. Noi e il web 3.0”, e Giovanni Villino, in libreria con “Giornalisti nel metaverso”.

Sabato 12

Due anche sabato12 novembre gli appuntamenti da non perdere per gli appassionati di digitale. Il primo è in programma alle 9:00 all’interno del Salone Estense ed è dedicato al social network del momento: “Da social network a micro Tv: come l’algoritmo di TikTok ha cambiato i social media” il titolo dell’incontro che vedrà sul palco Andrea Boscaro, co-founder e partner di The Vortex.

Il secondo, invece, è in cartellone alle 16:00 nella Sala Matrimoni di Palazzo Estense, in via Luigi Sacco, 5. L’incontro è dedicato a SbApp, ovvero The social bookshop and the public library. Si tratta di una piattaforma digitale che si pone come punto di incontro delle librerie indipendenti e della biblioteche. A raccontarla Francesca Boragno, libraia e ideatrice dell’iniziativa, Angelo Di Liberto, giornalista e fondatore di “Billy, il vizio di leggere” e Claudio Buda, CEO & Sales Director di Mango Mobile Agency