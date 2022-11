Dura sconfitta per l’Amca Elevatori: Varese è ultima in classifica

Il ritorno in Serie A della Handicap Sport Varese si sta rivelando particolarmente difficile. Dopo quattro giornate del massimo campionato la Amca Elevatori è senza vittorie e si trova da sola all’ultimo posto in classifica nel Girone A dopo il pesante KO rimediato nello scontro diretto di Porto Torres, dove i biancorossi hanno perso 84-57.

C’era una certa aspettativa sulla partita giocata in Sardegna alla quale le due squadre sono arrivate appaiate a quota zero in graduatoria. Il match era ritenuto abbordabile per la HSV che era anche in un momento di entusiasmo per l’annuncio – era nell’aria, ora è stato ratificato – del ritorno del club nell’orbita diretta della Pallacanestro Varese. Una “rientro” voluto anche da Luis Scola che non ha mai fatto mistero di avvicinare sotto un unico tetto le diverse anime dei canestri cittadini.

La “benedizione” del General però non è servita per sbloccare la squadra di Bottini che, anzi, ha disputato il peggior incontro stagionale (non dimentichiamoci che, contro Bergamo, l’Amca aveva perso solo al supplementare). Ai biancorossi va dato atto che la logistica della trasferta non è stata favorevole, con la notte trascorsa in traghetto, ma è anche vero che Roncari e compagni sono stati in partita solo per i primi minuti: la sirena del 10′ metteva già in luce un pomeriggio complicato per Varese, sotto 20-10.

Con il passare delle azioni poi, la situazione è via via diventata più pesante: –19 all’intervallo, -25 alla mezz’ora e -27 alla fine con i due Silva unici in doppia cifra e autori di 38 dei 57 punti totali. Inarrestabili, tra i sardi, Dagamin e Dandeneau, 34 e 23 punti rispettivamente.

Sabato prossimo, 19 novembre, si torna a casa per affrontare al PalaCusInsubria l’altra formazione isolana, il Banco Sardegna Sassari. Ostacolo sulla carta molto difficile per l’Amca visto che i sardi hanno già vinto tre partite (su quattro disputate) e tallonano l’imbattuta capolista Porta Potenza Picena.

GSD Porto Torres – Amca Elevatori Varese 84-57

(20-10, 44-23, 62-37) Porto Torres: Simula 14, Bobbato, Falchi, Dagamin 34, Rollston, Dandeneau 23, Puggioni 8, Canu, Congiata, Maor 6, Piu, Langiu. All. Abes.

Varese: Sala, Mazzolini 4, Molteni 2, Silva L. 20, Fiorentini, Roncari 9, Silva G. 18, Nava 2, Pedron. All. Bottini.

GIRONE A

RISULTATI (4a giornata): GSD Porto Torres – Amca Elevatori H.S. Varese 84-57;

S. Stefano Porto Potenza P. – Banco Sardegna Sassari 71-62; Montello Bergamo – Amicacci Giulianova 61-74.

CLASSIFICA: Porta Potenza P. 8; Sassari 6; Bergamo, Giulianova 4; Porto Torres 2; Varese 0.