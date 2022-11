Federmanager, cena di auguri per gli associati

Come da tradizione, Federmanager Varese, sede territoriale di Federmanager, l’Associazione di rappresentanza del mondo del management industriale, organizza per i propri Associati e loro familiari e amici, l’annuale evento di fine anno.

L’appuntamento è per venerdì 2 dicembre, a partire dalle ore 19.30, presso la splendida cornice di Villa Bregana a Carnago, antica dimora lombarda del ‘700, immersa in un parco secolare.

Attesa la presenza del guest speaker Federico Benuzzi, noto divulgatore scientifico che animerà la serata con momenti di intrattenimento di carattere scientifico unito all’arte della giocoleria ed alle sue applicazioni nel vissuto quotidiano.

Un momento di condivisione conviviale degli auguri, nell’imminenza delle festività natalizie, ma non solo; sarà, infatti, occasione per esporre valutazioni e opinioni sulle attività svolte dall’Associazione durante l’anno e quelle da sviluppare e concretizzare nel prossimo futuro per ampliare la gamma di servizi ed opportunità offerte ai manager associati, oltre a quelli già consolidati, tra cui la consulenza professionale e personalizzata in ambito contrattuale, sindacale e previdenziale volti a tutelare la figura del manager d’azienda in ogni fase della carriera, dalla nomina al pensionamento e il supporto per le pratiche di iscrizione, variazione e rimborsi da parte dei fondi di assistenza sanitaria integrativa Fasi e Assidai.

Federmanager offre, inoltre, ai manager in servizio percorsi formativi e certificazioni progettati ad hoc per accrescere e migliorare la proprie competenze manageriali e progredire nella carriera professionale, nonché iniziative ed eventi di networking.

Le opportunità fornite da Federmanager Varese non si limitano solo ai manager iscritti, ma anche al loro nucleo familiare, i quali possono beneficiare delle numerose convenzioni con strutture sanitarie, commerciali, finanziarie e assicurative attive sul territorio e a livello nazionale.

“Senza l’azione di rappresentanza di Federmanager, i Dirigenti dovrebbero affrontare senza tutela alcuna le criticità che si possono presentare nella vita lavorativa ed anche quando sono in quiescenza: questo è il grande valore aggiunto che garantisce l’Associazione”, dichiara il presidente di Federmanager Varese, Eligio Trombetta.

La partecipazione all’evento di Federmanager Varese è su invito ed è riservata agli Associati.

Le prenotazioni sono aperte fino al 28 novembre. È possibile richiedere informazioni scrivendo una mail all’indirizzo comunicazione.varese@federmanager.it o telefonando allo 0332313198.